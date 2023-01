Das Spin-off läuft ab dem 19. Januar bei Netflix. Bild: fox network

Das machen die Stars aus «Die wilden Siebziger» heute

Eine neue Generation der Point-Place-Gang nimmt Einzug im Keller der Formans. Nach rund 15 Jahren kriegt «Die wilden Siebziger» das erste offizielle Spin-off: «Die wilden Neunziger». Die Serie spielt in den 90er-Jahren, und im Zentrum steht Teenager Leia, die Tochter von Donna und «Star Wars»-Fan Eric. Sie verbringt den Sommer bei ihren Grosseltern Kitty und Red und findet eine neue Freundesgruppe. Unter ihnen: Jay Kelso, der Sohn von Jackie und Michael. Das Spin-off läuft ab dem 19. Januar auf Netflix.

Doch was machen Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prepon, Topher Grace und der Rest der Gang heute? Und wer von ihnen kommt im neuen Spin-off vor? Hier erfährst du es.

Bevor es losgeht, zur Erinnerung: So sah die Freundesgruppe damals aus:

Bild: fox network

Topher Grace teilte 2013 dieses Reunion-Foto:

Mila Kunis

(Jackie Burkhart)

Mila Kunis als Jackie Burkhart. Bild: fox network

Mila Kunis war erst 14 Jahre alt, als die Dreharbeiten für «That '70s Show» begannen und sie Jackie Burkhart spielte. Seit 15 ist sie die englische Synchronsprecherin von Meg Griffin in «Family Guy» und spielte in vielen berühmten Filmen mit, darunter «Black Swan», «Bad Moms», «Friends with Benefits», «Ted» und «The Spy Who Dumped Me». Ihr neuster Film, der letztes Jahr auf Netflix herauskam, heisst «Luckiest Girl Alive».

2022 startete Kunis – eine gebürtige Ukrainerin – eine Spendenkampagne für ukrainische Flüchtlinge. Sie selbst spendete, gemeinsam mit Ehemann Ashton Kutcher (mit dem sie zwei Kinder hat), drei Millionen Dollar.

Kunis wird in der neuen Spin-off-Serie vorkommen. Im Trailer ist sie an der Seite von Michael Kelso zu sehen.

Mila Kunis an der 400-Episoden-Feier von «Family Guy». Bild: Getty Images North America

Ashton Kutcher

(Michael Kelso)

Ashton Kutcher als Michael Kelso. Bild: fox network

Im Serienfinale von «Die wilden Siebziger» trat Ashton Kutcher als Michael Kelso nur noch als Gast auf, nachdem er nach der siebten Staffel die Serie verlassen hatte. Die Jahre danach spielte er in etlichen romantischen Komödien mit. Ab 2011 ersetzte er Charlie Sheen in «Two and a Half Men» und in der Biografie «Jobs» stellte Kutcher den Apple-Gründer dar. In «The Ranch» spielten Kutcher und Danny Masterson (weiter unten mehr zu ihm) Brüder, die auf der Ranch ihres Vaters arbeiten.

Neben seiner Schauspielkarriere ist Kutcher ein Unternehmer und investiert in Technologiekonzerne und Start-ups, er besitzt unter anderem Anteile von Skype und Airbnb.

Nach seiner Scheidung von Demi Moore kam er mit Mila Kunis zusammen und heiratete sie 2012. Mit ihren zwei Kindern wohnen sie in einem Luxus-Bauernhaus in Kalifornien, bei dem das Paar für das Architektur-Magazin «Architectural Digest» seine Türen öffnete.

Auch Ashton Kutcher ist bei «That '90s Show» wieder mit dabei.

Ashton Kutcher und Mila Kunis an den Oscars 2022. Bild: Getty Images North America

Mila Kunis und Ashton Kutcher in «That '90s Show»:

Bild: netflix

Laura Prepon

(Donna Pinciotti)

Laura Prepon als Donna Pinciotti. Bild: fox network

Während Laura Prepon in «That '70s Show» als Donna vor der Kamera stand, besuchte sie nebenbei eine Filmschule. Nach dem Ende der Sitcom hatte sie diverse Gastauftritte, zum Beispiel in «How I Met Your Mother» und «Castle», bis sie 2013 eine Hauptrolle in «Orange Is the New Black» ergatterte und verurteilte Drogenschmugglerin Alex Vausse spielte. Seit dem Ende der Gefängnis-Dramaserie spielte sie in keiner Serie und keinem Film mehr mit, teilt aber auf Instagram mit ihren Followern Videos über ihre Leidenschaft: das Kochen.

2018 heiratete sie Ben Foster, 2017 kam das erste, drei Jahre später das zweite Kind zur Welt. Von 1999 bis 2016 war sie Mitglied bei Scientology.

Prepon ist im neuen Trailer für «That '90s Show» als Donna zu sehen.

Laura Prepon mit Ehemann Ben Foster an einer Filmpremiere im November 2022. Bild: keystone

Topher Grace

(Eric Forman)

Topher Grace als Eric Forman. Bild: fox network

Eric Forman war Topher Graces allererste Hollywood-Rolle. Wie auch Ashton Kutcher verliess er «Die wilden Siebziger» 2005, aber kam für das Serienfinale ein Jahr später zurück. Seither spielte er den Marvel-Schurken Venom in «Spider-Man 3», hatte aber auch Rollen in «Predators», «Valentine's Day», «Interstellar», «BlacKkKlansman» und der Netflix-Hit-Serie «Black Mirror».

Grace hat eine Vorliebe für das Filmeschneiden. So überarbeitete er die «Star Wars»-Triologie und zeigte sie unter dem Namen «Star Wars: Episode III.5: The Editor Strikes Back» einem kleinen Publikum. Auch «The Hobbit» überarbeitete er, denn er ist der Meinung, dass die drei Filme auch in einen gepasst hätten.

Grace ist mit der Schauspielerin Ashley Hinshaw verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Als Partner von Donna wird Topher Grace seine Rolle als Eric wieder aufnehmen.

Bild: Getty Images North America

Topher Grace und Laura Prepon in «That '90s Show»:

Bild: netflix

Wilmer Valderrama

(Fez)

Wilmer Valderrama als Fez. Bild: fox network

Seinen echten Namen konnte die Freundesgruppe nicht aussprechen, sie nannten ihn deshalb Fez, was für «Foreign Exchange Student» steht. Fez wird von Wilmer Valderrama verkörpert, der immer noch die Highschool besuchte, als die Pilotfolge 1998 ausgestrahlt wurde. Valderrama spielte seither in etlichen unabhängigen Produktionen mit, trat aber auch in Disney-Serien wie «Die Zauberer vom Waverly Place» auf, lieh seine Stimme Agustín Madrigal in «Encanto» und ist seit 2016 Teil des «NCIS»-Teams.

2020 gab er auf Instagram bekannt, dass er mit Amanda Pacheco verlobt ist und sie eine gemeinsame Tochter erwarten.

Valderrama ist im Trailer von «That '90s Show» als Friseur von Kitty zu sehen.

Bild: Getty Images North America

Wilmer Valderrama in «That '90s Show»:

Bild: netflix

Danny Masterson

(Steven Hyde)

Bild: fox network

Neben «That '70s Show» waren die Serien «Men at Work» und «The Ranch» Danny Mastersons, der den verpeilten Steven Hyde spielt, einzige grösseren Rollen. Weil er 2020 von drei Frauen wegen Vergewaltigung angeklagt wurde, schrieb Netflix seinen Charakter allerdings aus «The Ranch» heraus. Im November 2022 wurde der Prozess für gescheitert erklärt, nachdem sich die Geschworenen nicht einig werden konnten. Variety berichtete, dass die Staatsanwaltschaft einen zweiten Prozess gegen Danny Masterson ankündigte.

Er und seine Frau Bijou Phillips, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist, haben eine gemeinsame Tochter und sind Mitglieder der Kirche Scientology.

Masterson ist der einzige Hauptcharakter, der in der neuen Serie nicht mehr vorkommen wird.

Bild: FilmMagic/ getty images

Debra Jo Rupp

(Kitty Forman)

Bild: fox network

Seit den 80er-Jahren ist Debra Jo Rupp im Showbusiness tätig und hatte unter anderem eine wiederkehrende Rolle in «Friends». Am berühmtesten ist sie aber für ihre Rolle als Kitty in «That '70s Show».

Seit dem Ende der Show hatte sie grössere Rollen in «This Is Us» und «WandaVision» und spielte an der Seite von Kutcher und Masterson in «The Ranch». Dieses Jahr wird sie im «WandaVision»-Spin-off «Agatha: Coven of Chaos» zu sehen sein. Neben ihren diversen TV-Auftritten ist Rupp auch oft auf der Theaterbühne zu sehen.

Rupp lebt gemeinsam mit ihren zwei Hunden in einem Haus, das sie selbst designte. Einen Partner oder Kinder hat sie keine.

Im Trailer für die neue Serie geht Rupp als Grossmutter vollkommen auf.

2018 gewann Rupp den Ovation Award für herausragende Leistung im Theater. Bild: instagram

Kurtwood Smith

(Red Forman)

Kurtwood Smith als Red Forman. Bild: fox network

Für den grummeligen Red Forman sind alle Teenager «Dumbasses» und «Morons». Verkörpert wird Red von Kurtwood Smith, der bereits vor «Die wilden Siebziger» mit Rollen in «21 Jump Street», «RoboCop», «Rambo III», «Star Trek» und «Der Club der toten Dichter» berühmt wurde. Auch er spielte in «The Ranch» mit, die Sitcom wurde also fast schon zu einer Mini-Reunion. In den letzten Jahren spielte er ausserdem in «Hitchcock» und «Resurrection» und hatte mehrere Sprechrollen, unter anderem für DC Comics. 2022 war er in «The Dropout» und an der Seite von Zac Efron in «Firestarter» zu sehen.

1988 hat Smith ein zweites Mal geheiratet. Seine beiden Kinder stammen aus der ersten Ehe, Tochter Laurel Garner ist ebenfalls Schauspielerin und hatte in «That '70s Show» einen Gastauftritt.

Wie Kitty ist auch Red in der neuen Serie wieder ganz der Alte.

Bild: Getty Images North America

Debra Jo Rupp und Kurtwood Smith in «That '90s Show»:

Bild: netflix

Tommy Chong

(Leo)

Tommy Chong als Leo. Bild: fox network

Nicht nur in «That '70s Show» hat Leo mit Gras zu tun. Im echten Leben ist Tommy Chong Teil des Comedy-Duos Cheech & Chong, das in den 70ern und 80ern bekannt wurde durch ihre Liebe für Cannabis. Chong hatte mehrmals Probleme mit der Polizei, unter anderem aufgrund des Verkaufens von Bongs. Dafür musste er für neun Monate ins Gefängnis und eine sechsstellige Geldstrafe bezahlen.

Chong ist verheiratet und hat fünf Kinder und einen Adoptivsohn. Er ist ausserdem Marihuana-Aktivist und setzt sich für die Legalisierung der Pflanze ein.

In «That '90s Show» ist Chong wieder als Leo zu sehen.

Bild: GC Images/ getty images

Tommy Chong in «That '90s Show»:

Bild: netflix

Don Stark

(Bob Pinciotti)

Don Stark als Bob Pinciotti. Bild: fox network

Don Starks Schauspielkarriere startete in den (echten) 70er-Jahren, am bekanntesten ist er aber als Bob Pinciotti – Donnas Vater und der Nachbar der Formans. Stark hatte schmale Rollen in «Star Trek: First Contact», «Supernatural», «CSI», «Castle» und «Shameless». Seine neuste Rolle ist in der Comedy-Serie «Dollface», wo er Jules' (wird von Kat Dennings gespielt) Vater spielt. Stark hat einen Hintergrund in Tanz, Bodybuilding und Kampfkunst.

Mit seiner Ex-Frau hat Stark zwei Töchter. 1989 heiratete er Aubrey Robinson, mit der er immer noch zusammen ist.

Bob kommt im Spin-off sicher vor, aber ob er immer noch neben Kitty und Red wohnt, ist nicht klar. Eine Verbindung haben die drei aber sicher: ein gemeinsames Enkelkind.

Bild: Getty Images North America

Don Stark in «That '90s Show»:

Bild: netflix

