Von «Herr der Ringe» bis «Predator» – 25 spannende Behind-the-Scenes-Bilder

Ein Blick hinter die Kulissen von Filmen lohnt sich allemal. Während der Dreharbeiten entstehen nämlich nicht nur lustige Fotos von Schauspielerinnen und Schauspielern in ihren Kostümen, sondern man kriegt auch einen Einblick, mit welchen Tricks gewisse Szenen gedreht werden.

So zum Beispiel wurde die Aufnahme, der sich selbst anpassenden Jacke von Marty McFly in «Zurück in die Zukunft», mit vier Crewmitgliedern, die an Seilen zogen, die an der Jacke befestigt waren, gemacht.

So sah das Ganze dann aus:

Michael J. Fox in «Zurück in die Zukunft» (1989)

Heath Ledger am Set von «The Dark Knight» (2008)

«Ghostbusters» (1984)

Will Smith bei Dreharbeiten für «Men in Black» (1997)

Ian McKellen und Christopher Lee am Set von «Der Herr der Ringe: Die Gefährten» (2001)

«Avatar» (2009) vor und nach dem Hinzufügen von Visual Effects

Pierce Brosnan in «Der Morgen stirbt nie» (1997)

«Gilmore Girls» aus der Vogelperspektive

«Planet der Affen» (1968)

In der Drehpause bei «Predator» (1987)

Davy Jones und seine Crew in «Fluch der Karibik 2» (2006)

«Jaws» (1975)

Ewan McGregor mit den Jünglingen in «Star Wars – Angriff der Klonkrieger»

Marion Crane und Sam Loomis in «Psycho» (1960)

Miniature-Batmobil für die Dreharbeiten von «The Dark Knight» (2008)

Tom Cruise, Nicole Kidman und Stanley Kubrick am Set von «Eyes Wide Shut» (1999)

«Gladiator» (2000)

«The Shining» (1980)

Für «Inception» (2005) wurde ein sich bewegendes Set gebaut

Heath Ledger und Matt Damon bei den Dreharbeiten von «The Brothers Grimm» (2005)

Naomi Watts in «King Kong» (2005)

«Die unendliche Geschichte» (1984)

Luke Evans am Set von «Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere» (2014)

Auf Instagram schreibt der Schauspieler, dass das Pferd, wegen den vielen Greenscreens, die um sie herum sind, so grün aussieht.

«Coraline» (2009)

Eddie Redmayne und Stephen Hawking am Set von «Die Entdeckung der Unendlichkeit» (2014)

