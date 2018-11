7 Leute erzÀhlen uns, warum es toll ist, Single zu sein

«Bist du nicht einsam?» – Menschen ohne Partner mĂŒssen sich stĂ€ndig fĂŒr ihren Beziehungsstatus rechtfertigen. Dabei hat das Leben als Single durchaus viele Vorteile. Wir wollten von sieben Passanten wissen, was sie am Singleleben schĂ€tzen und ob ihnen etwas fehlt.

Wie lange bist du schon Single?Seit drei Monaten.

Was geniesst du am Singleleben am meisten?Das Beste am Singleleben ist, dass ich niemandem stÀndig rapportieren muss.

Gibt es etwas, das du vermisst?Ja, meine Ex hat die WĂ€sche fĂŒr mich