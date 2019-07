Leben

Viral-Video: Das Internet rätselt über dieses Stück «Zombie-Fleisch»



Dieses «Zombie-Fleisch» macht gerade das Internet verrückt 😱

Das Video könnte auch aus einem schlechten Trash-Horrorfilm stammen. In der Tat macht es aber schon seit Juni die Runde auf asiatischen Social-Media-Kanälen und schliesslich hat es jetzt Youtube erreicht. Eine kleine Warnung, das folgende ist durchaus eklig:

Wir dürfen vorstellen: Das «Zombie-Fleisch» Video: YouTube/Jane Liu

Das amerikanische Magazin mashable macht in seiner Berichterstattung zum hüpfenden Happen die Diskussion darüber auf, um was es sich dabei eigentlich handelt (und natürlich muss man fragen, ob das Alles überhaupt echt ist). In vielen Social-Media-Diskussion sei demnach die These aufgetreten, dass es sich um Hühnchen handele. Weil totes Hühnchen aber nun einmal... tot ist, wäre das Video damit Fake.



Eine andere Erklärung kommt von «Hong Kong News» – deren Reporter schreiben, es handele sich um ein Stück Froschfleisch, was die nachträglichen Nervenzuckungen auf dem Teller erklären würde. Wer sich das Video genau ansieht kann dann auch tatsächlich zwei Froschbeine erkennen (glauben wir jedenfalls).



Dahinter steckt demnach eine spezielle asiatische Zubereitungsform, bei der Fische, Meeresfrüchte und eben auch Frösche direkt am Tisch «live» zubereitet und etwa in Alkohol eingelegt werden. Dann wird unter verschiedenen Stimulationen eben weitergezuckt (im nächsten Video etwa Salz). Falls ihr es noch aushaltet, hier einige Beispiele:

(mbi)

