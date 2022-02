Aproz verliert Abfülllizenz für Pepsi und 7up

Der Walliser Getränkehersteller Aproz hat Ende 2021 die Abfülllizenz für Pepsi und 7up verloren, über die er seit Anfang der 2000er Jahre verfügte. Zu einem Stellenabbau beim Unternehmen der Migros-Gruppe kommt es nicht.

Aproz wird kein Pepsi mehr abfüllen. Bild: sda

Aproz habe die Marken Pepsi und 7up bis Ende 2021 abgefüllt, sagte Migros-Sprecher Marcel Schlatter am Montag gegenüber Keystone-SDA und bestätigte damit eine Meldung der Zeitung «Walliser Bote». Seit Januar 2022 hält Feldschlösschen die Exklusivlizenz für Pepsi und 7Up in der Schweiz. Das Unternehmen, das dem dänischen Brauereikonzern Carlsberg gehört, füllt die beiden Softdrinks in Rhäzüns GR ab.

Zu den finanziellen Folgen für Migros und Aproz sowie den Gründen, welche die beiden Limonadenmarken zum Partnerwechsel bewogen haben, wollte sich die Migros nicht äussern. Schlatter betonte hingegen, dass keine Stellen gestrichen würden. (saw/sda)