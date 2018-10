Leben

Macallan Valerio Adami 1926: Teuerster Whiskey der Welt



Das ist der teuerste Whisky aller Zeiten (er ist definitiv nix für arme Schlucker)

Eine höchste seltene Whisky-Flasche hat bei einer Auktion in Schottland mit umgerechnet einer Million Franken einen Rekordpreis erzielt. Die 60 Jahre alte Flasche Macallan Valerio Adami 1926 wurde am Mittwoch in Edinburgh für 848'750 Pfund verkauft. Eine Flasche aus dem selben Fass war im Mai in Hongkong für rund 814'000 Pfund verkauft worden.

Unter Whisky-Hipstern wird er auch gerne als «Heiliger Gral des Whiskys» bezeichnet:

Den Zuschlag bei der Auktion in Edinburgh erhielt ein Käufer aus dem Fernen Osten. Dort gebe es ein «riesiges Interesse an Whisky», sagte Richard Harvey vom Auktionshaus Bonhams. «Überall im Fernen Osten werden Whisky-Bars eröffnet.» Ein Drittel bis 40 Prozent aller Verkäufe des Auktionshauses gingen in diese Region.

Die am Mittwoch erzielten 848'750 Pfund stellen einen neuen Weltrekord für eine Flasche schottischen Whisky bei einer öffentlichen Auktion dar. «Es ist eine grosse Ehre, einen neuen Weltrekord aufgestellt zu haben, vor allem hier in Schottland, der Heimat des Whiskys», sagte Bonhams-Whisky-Experte Martin Green.

Der Macallan Valerio Adami 1926 war im Jahr 1926 gebrannt und 1986 in Flaschen abgefüllt worden. Nur 24 Flaschen von ihm wurden hergestellt, die Etiketten wurden von den Künstlern Peter Blake und Valerio Adami entworfen. (sda/afp)

