Leben

Fotografie

Der «Nature Photographer of the Year» wurden gekürt – 15 Bilder



Der «Nature Photographer of the Year» wurden gekürt – diese 15 Bilder sind der Wahnsinn! 😍

Gerade wurden die Gewinner des Fotographie-Preises «Nature Photographer of the Year» vergeben. Die Fotos sind immer ein Highlight, da das Niveau sehr hoch ist. Die Preisverleihung fand gemäss «Boredpanda» an einem Foto-Festival in den Niederlanden statt.

Es wurden dieses Jahr mehr als 14000 Bilder aus insgesamt 73 Ländern eingeschickt. Die Preise werden in elf Kategorien verliehen. Es finden sich unter anderem die Kategorien Säugetiere, Pflanzen und Pilze, Vögel sowie Mensch und Natur. Es gibt auch einen Gesamtgewinner. Dieser wird aus den Gewinnern der Kategorien ermittelt. Nur der over-all-Gewinner erhält den Titel «Naturfotograf des Jahres».

Wir haben für euch die Gewinner-Bilder (plus Bonus) rausgepickt. Alle Bilder sehr ihr hier.

Gesamtgewinner und Kategorie «Schwarzweiss»

«Jump» bild: Csaba Daróczi

Kategorie «Vögel»

«Greeting the sun» bild: Peter Cech

Kategorie «Säugetiere»

«Under the snow...» bild: Stefano Quirini

Kategorie «Andere Tiere»

«Golden rain» bild: Norbert Kaszás

Kategorie «Pflanzen und Pilze»

«The Fallen Idol III» bild: David Frutos Egea

Kategorie «Landschaft»

«A stormy day» bild: Ales Krivec

Kategorie «Unterwasser»

«Up in the air» Bild: Alexey Zozulya

Kategorie «Natur Kunst»

«Happiness grows in trees» bild: Simone Baumeister

Kategorie «Mensch und Natur»

«Lonely» bild: Luke Massey

Kategorie «Landschaften der Lage Landen»

«Galloways under the bridge» bild: Karin de Jonge

Kategorie «Jugend»

«Symphony n°5» bild: Giacomo Redaelli

Bonus (keine Gewinner, aber trotzdem schön)

Kategorie «Vögel»

«Golden eagle landing» bild: Audun Rikardsen

Kategorie «Landschaft»

«Under Aurora Bridge» Bild: Yevhen Samuchenko

Kategorie «Mensch und Natur»

«Cub and crab» Bild: Noel Guevara

Kategorie «Schwarzweiss»

«Exchange wild» bild: Alain Ernoult

(mim)

Abonniere unseren Newsletter