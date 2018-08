Leben

Frankreich

Hier soll man(n) in Paris pinkeln



Hier soll man(n) in Paris pinkeln – und warum die Bevölkerung daran keine Freude hat

Paris hat zu wenige öffentliche Toiletten, zumindest fehlen sie an einigen Stellen. Besonders im Zentrum entlang der Seine stört man sich daran, dass vorwiegend während den warmen Sommerabenden auf der Strasse uriniert wird. Der Gestank ist ein grosses Ärgernis für die Anwohner.

#uritrottoir Mesdames, pour vous, le mode d’utilisation est un peu différent. Vous devez escalader l’objet et pisser ensuite dans les géraniums. Bonne chance. pic.twitter.com/QJSgEI6HOi — Aron M. Lugby (@AronMLugby) 12. August 2018

Die Behörden haben nun auf die Beschwerden reagiert – und damit Entsetzen ausgelöst. «uritrottoir» nennt sich die Lösung, eine Kombination der Wörter für «urinieren» und «Trottoir». Der mit Blumen getarnte viereckige Kasten sei umweltfreundlich und funktioniert wie ein Katzenklo, schreibt stuff. Holzspäne und Stroh im unteren Bereich reduzieren den Geruch. Der Inhalt kann später kompostiert werden.

Was die Leute aber schockiert: Es gibt keine Abschrankung oder Sichtblende. Benutzer sind in der Öffentlichkeit vollkommen exponiert. Also etwa so, wie wenn man gegen einen Baum pinkelt.

Studie über das Händewaschen Video: srf

22 WCs mit grossartiger Aussicht

Eines dieser «uritrottoire» steht im chicen Quartier Île Saint-Louis. «So ein Plastik-Urinal unter den Fenstern des Herrenhauses von Lauzun, wo der Dichter Baudelaire lebte, zu pflanzen, ist sehr geschmacklos. Paris macht sich lächerlich!», zitiert stuff eine Ladenbesitzerin. Und dazu kommt: Das Urinal steht gerade mal 20 Meter von einer Schule entfernt.

Tuvalet ihtiyacını sokakta gideren insanlardan (wild peeing) muzdarip olan Paris Belediyesi çözümü Uritrottoir’da bulmuş. Boyutuna göre 80-500 arası kapasiteye sahip olan bu cihazlar sayesinde Paris halkının idrarı sokakları yeşillendirecek pic.twitter.com/tZB0kxd6sP — Sargın Tekşal (@sarginteksal) 13. August 2018

Anwohner protestieren lautstark und haben den Bürgermeister aufgefordert, dieses umgehend zu entfernen. Ansonsten werde man politisch aktiv: In Kürze soll eine Petition zur Abschaffung des WCs eingereicht werden.

Die Behörden liessen ihrerseits verlauten, dass die «uritrottoire» als Antwort auf die Bedürfnisse der Bevölkerung aufgestellt wurden. Ob diese nun entfernt werden, ist fraglich. (vom)

Hier fliegt eine Toilette durch die Luft Video: nico franzoni

Kunst, die du lieber nicht aufm Klo sehen würdest

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter