Leben

Game of Thrones

«Game of Thrones»: Dann soll der sechste Band «Winds of Winter» kommen



«Game of Thrones»: George R. R. Martin gibt neue Deadline für Band 6 bekannt

Seit Jahren warten die Fans der Buchvorlage von «Game of Thrones» nun schon auf den sechsten Band «The Winds of Winter». Immer wieder hatte Autor George R. R. Martin die Leserinnen vertröstet. Nun hat Martin selbst ein Datum genannt, bis wann «The Winds of Winter» fertig sein soll – wenn auch nur indirekt.

Martin hat sich das Datum entlocken lassen, nachdem Air New Zealand den Autor in einem Video herausgefordert hatte. Im Clip spielt die Fluggesellschaft auf Martins Schreibblockade an und lädt ihn nach Neuseeland ein. Dort fände er alles vor, um sich zu entspannen und «The Winds of Winter» endlich fertig zu schreiben.

Tatsächlich ging Martin in einem Blogeintrag auf das Video ein. Darin äussert er sich zwar als grosser Fan von Neuseeland, lehnt die Einladung aber doch ab. Als Grund gibt er etwas augenzwinkernd an, dass ihn der Wein und die wunderschöne Landschaft wohl nur noch mehr ablenken würden.

Am Ende seines Blogeintrags schreibt er dann noch etwas, das vielen Fans wieder Hoffnung geben dürfte:

«Ich sage euch eines: Wenn ich ‹The Winds of Winter› nicht in meiner Hand halte, wenn ich in Neuseeland für die Worldcon ankomme, habt ihr meine offizielle Erlaubnis, mich in einer kleinen Hütte auf White Island einzusperren, mit der Aussicht auf diesen See voller Schwefelsäure, bis ich fertig bin. Aber nur, wenn die Schwefelsäure nicht meinen alten DOS-Word-Prozessor zerfrisst.»

Zwar nennt Martin kein konkretes Datum, aber wenn seine Aussage stimmt, ist das Buch spätestens am 29. Juli 2020 fertig. Dann startet in Neuseeland die fünftägige Worldcon, ein Festival für Science-Fiction-Fans.



(pls)

Abonniere unseren Newsletter