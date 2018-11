Leben

«Game of Thrones»: Das Startdatum der 8. Staffel ist offiziell



Hier ist der erste Teaser zur finalen Staffel «Game of Thrones» – inklusive Startdatum

Es war eine Hiobsbotschaft für viele Fans, als HBO 2017 verkündete, dass die finale Staffel von «Game of Thrones» erst 2019 starten würde. Lange wurde spekuliert, wann genau, nun hat der Sender endlich das offizielle Startdatum bekannt gegeben: April 2019.

Zwar hüllt sich der Sender noch immer in Schweigen, an welchem Tag genau es weitergeht, die Staffel dürfte aber vor dem 22. April starten, damit die Serie sich noch für die Emmys qualifizieren kann.

Zur frohen Botschaft spendiert uns HBO auch gleich noch einen neuen Promo-Teaser, in welchem die vergangenen Ereignisse noch einmal beleuchtet werden.

Die letzte Staffel «Game of Thrones» wird sechs Episoden in Spielfilmlänge beinhalten. Laut Schauspielern und Produzenten werden wir in den letzten Folgen eine Schlacht erleben, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Danach ist allerdings Schluss. Eine neunte Staffel wird es definitiv nicht geben.

Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die zweite «Game of Thrones»-Serie auf Hochtouren. Für das Projekt mit dem Arbeitstitel «The Long Night» wurden mittlerweile zwei Besetzungen bekannt gegeben. Die weibliche Hauptrolle wird von Hollywood-Star Naomi Watts übernommen, während Newcomer Josh Whitehouse den männlichen Lead spielen wird. Erscheinen soll die Serie nicht vor 2020. (pls)

