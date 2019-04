Leben

Game of Thrones

«Game of Thrones»: Das verraten und die 3 neuen Teaser zur 8. Staffel



Sterben am Schluss alle? Das verraten uns die 3 neuen Teaser zu «Game of Thrones»

Nicht einmal mehr zwei Wochen, dann startet endlich die finale Staffel von «Game of Thrones». Bis dahin versucht HBO den scheinbar ohnehin schon grenzenlosen Hype noch mehr anzufachen. Dafür hat der Sender drei neue Teaser veröffentlicht, die uns vermeintliche Hinweise geben, was uns in der achten Staffel erwartet.

Dabei sorgt vor allem der dritte Teaser, der unter dem Titel «Afthermath» (Nachwirkungen) erschienen ist, für viel Gesprächsstoff bei den Fans. Ein kurzer Überblick.

«Together – Gemeinsam»

In diesem Clip beschwören Tyrion und Jon Schnee nochmals alle, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Was ihnen sonst droht, wissen wir als Zuschauer schon lange. Dieser Clip will noch einmal Hoffnung verbreiten und fokussiert daher auf den Widerstand der Verbündeten:

Wir sehen, wie schon in vorherigen Clips, die Armee der Unbefleckten, die aus dem Tor von Winterfell hinausmarschiert. Ihr Ziel dürfte klar sein: Bild: HBO

Die Armee der Weissen Wanderer und deren Bekämpfung. Der Schein von Feuer – eines der zwei Schwachstellen von Widergängern – legen das nahe. Bild: HBO

Doch auch Cersei hat in diesem Clip, in welchem es eigentlich um den Zusammenhalt geht, einen kurzen Auftritt. Wir alle wissen, dass sie nicht bereit ist, an Jons und Daenerys Seite zu kämpfen. Bild: HBO

«Survival – Überleben»

Im zweiten Clip ist die Tonalität schon weit weniger hoffnungsvoll.

Melancholie macht sich breit, wenn Jon Schnee sich zurückerinnert und für einen kurzen Moment die Hoffnung zu verlieren scheint. Bild: HBO

Währenddessen sehen wir erneut die Goldene Kompanie, die uns in Erinnerung ruft, dass Cersei noch immer Stur auf ihren Machtanspruch beharrt. Ein Zweifrontenkrieg dürfte Jon Schnee und Co. bevorstehen. Bild: HBO

Schliesslich sehen wir ihren Bruder Jaime Lennister, der wohl gerade gegen die Untoten kämpft. Aus dem Off fasst er zusammen, was Cersei noch immer nicht begreifen will: Es geht nicht um Loyalität, es geht ums Überleben. Bild: HBO

«Aftermath – Nachwirkungen»

Der dritte Teaser ist dann schliesslich derjenige, in welchem jegliche Hoffnung verloren scheint. Deutet er vielleicht sogar den Tod einiger Figuren an? Jedenfalls sehen wir ein zerstörtes, von Schnee bedecktes Winterfell, in welchem auch einige persönliche Gegenstände der Hauptfiguren auftauchen.

Als erstes fallen die Drachenglaspfeile auf – eindeutig ein Anzeichen dafür, dass in Winterfell gegen die Weissen Wanderer gekämpft wird. Bild: HBO

Danach sorgen diese Einstellungen für einige Schreckensmomente:

Die Brosche von Tyrion, welche ihn als Rechte Hand der Königin ausweist. Bild: HBO

Arya Starks Kurzschwert Nadel. Bild: HBO

Die Feder, welche Robert Baratheon in der allerersten Folge an Lyanna Starks Grab ablegte. Bild: HBO

Das war diese Szene: Bild: HBO

Brans Rollstuhl liegt im Schnee. Bild: HBO

Ebenfalls Jaime Lennisters Metallhand, ... Bild: HBO

... Daenerys Drachenkette, ... Bild: HBO

... und Jon Schnees Schwert Langklaue. Dieses ist mit Blut bedeckt. Bild: hbo

Nebel macht sich breit, welcher in den vergangenen Staffeln immer einen Weissen Wanderer angekündigt hat. Und tatsächlich sieht man kurz, bevor der Clip endet die Umrisse einer Figur im Hintergrund. Bild: HBO

Ein Weisser Wanderer? Bild: HBO

Obwohl es natürlich jetzt so aussieht, als würden diese Figuren sterben, sollte man nicht damit rechnen. HBO würde sowas kaum im Voraus spoilern. Vielmehr sollen die Spekulationen angeheizt werden. Bereits für Staffel sechs hatte der Sender diese Taktik angewendet. Dazumal waren fast alle Hauptfiguren als Totenmasken auf dem offiziellen Poster zu sehen.

Bild: HBO

«Game of Thrones» startet in den USA und auch der Schweiz zeitgleich. Wegen der Zeitverschiebung läuft die erste Folge bei uns am 15. April nachts um 03:00 Uhr. Auf dem Westschweizer Sender RTS Un werden die Folgen in Englisch mit französischen Untertiteln gesendet. Auf dem Streaming-Dienst Sky Show werden die Episoden in englischem Originalton und deutscher Synchro verfügbar sein. (pls)

