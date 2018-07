Leben

7 Menschen erzählen von ihren schlimmsten Dates



«Sie schüttete ihr Getränk über mich» – 7 Leute berichten von ihren schlimmsten Dates

Der vermeintliche Traummann entpuppt sich als anhänglicher Kerl, oder das Gegenüber rastet komplett aus – Verabredungen können manchmal ganz schön in die Hose gehen. Wir haben Passanten nach ihren schlimmsten Dates gefragt und die besten Geschichten zusammengetragen.

Dennis, 31

«Vor ein paar Jahren lernte ich eine 30-jährige Frau über Instagram kennen. Wir chatteten etwas miteinander und verabredeten uns dann auf ein paar Drinks. So weit, so gut.



Beim Treffen sagte sie nach gefühlt jedem Satz ‹Alter.› ‹Ja voll Alter! Bist du sicher Alter? Echt jetzt, Alter?›



Das löschte mir so ab, dass ich nach nur 20 Minuten sagte, es passe für mich nicht. Schnippisch fragte sie mich: ‹Warum?!›



Eigentlich wollte ich es ihr nicht sagen, aber sie liess nicht locker. Ich wurde wütend und sagte zu ihr: ‹Weil wir intellektuell nicht auf der selben Ebene sind.›



Sie stand auf und schüttete ihr ganzes Getränk über mich. Irgendwas mit grünem Wodka! Über mein weisses T-Shirt!»

Elena, 29

«Bei meiner neuen Arbeitsstelle ging ich regelmässig mit einem Mitarbeiter Mittagessen. Wir verstanden uns ziemlich gut und verabredeten uns dann irgendwann zum Nachtessen.



Als er etwas angetrunken war, erzählte er mir von seiner Ex-Freundin. Und das so lange, bis er Tränen in den Augen hatte.



Ein paar Wochen später war er dann wieder mit ihr zusammen und bedankte sich bei mir, ihm habe diese Verabredung die Augen geöffnet.»

Mimi, 25

«An einem Geburtstag machte eine Freundin mich mit einem hübschen Mann bekannt. Wir tauschten die Nummern aus und verabredeten uns.



Wir gingen in eine Bar, die nur noch einen freien Tisch hatte, der aber in zwanzig Minuten reserviert war. Er redete nur von seinen Autos und wie viele Häuser seine Eltern besässen. So wie ein richtiger Schnösel. Ich erhoffte mir innerlich, dass die Gäste bald kommen und ich dann endlich gehen kann.



Nach den zwanzig Minuten, die sich für mich wie eine Ewigkeit anfühlten, fragte er mich, ob wir noch weiter ziehen wollen. Ich verneinte und sagte, dass ich am nächsten Tag fit sein müsse.



Da er im gleichen Dorf wohnt, musste ich noch dreissig Minuten mit ihm Zugfahren. Es war der reinste Horror! »

Marina, 25

«Ich traf mich seit langer Zeit wieder einmal mit einem ehemaligen Klassenkameraden. Wir hatten uns per Zufall wieder getroffen und anschliessend viel miteinander geschrieben. Beim Treffen war es deshalb auch überhaupt nicht angespannt und wir verstanden uns wirklich gut.



Jedoch wurde er mit der Zeit richtig anhänglich und hatte irgendwie das Gefühl, wir wären bereits ein Paar.



Er wollte bereits schon gemeinsam Ferien planen und mir seine Familie vorstellen. Das ging mir alles viel zu schnell und ich wollte nur noch flüchten.»



Yvonne, 41

«Oh, mein schlimmstes Date aller Zeiten ist schon etwas länger her. Ich war circa 25 Jahre alt und bei meiner Verabredung daheim zum Essen eingeladen.



Wir verstanden uns gut, jedoch war sein Essen trotz Bemühungen wirklich ungeniessbar. Ich kriegte keinen Bissen herunter. Ich musste ihm also irgendwie mitteilen, dass mir sein Essen nicht schmeckte.



Er nahm es mit Humor und wir gingen auf den Balkon. Dort küsste er mich. Aber ich musste sofort unterbrechen. Er schmeckte natürlich immer noch nach dem misslungenen Essen, dessen Geruch ich nicht aushielt. Ich wollte nur noch nach Hause!»



Jenny, 26

«Ich verabredete mich mit einem alten Schulkameraden. Kurz vor dem Treffen fragte er mich, ob sein Kollege auch mitkommen könnte. Ich willigte ein.



Wir hatten gute Gespräche, bis er anfing mich über meine beste Freundin auszufragen.



Er war vermutlich mehr interessiert an ihr und erhoffte sich, dass ich sie auch mit ans Date nehmen würde, wenn er jemand dabei hat. Das fand ich etwas geschmacklos.»



Milan, 27

«Im Ausgang lernte ich eine sympathische junge Frau kennen. Wir tauschten unsere Nummern aus und arrangierten ein Treffen.



Einen Tag zuvor ging ich mit meinen Kumpels aus. Nach der durchzechten Nacht folgte am nächsten Tag der Kater.



Ich wollte die Verabredung aber auf keinen Fall verschieben. Ich dachte mir, am Abend würde es mir bestimmt besser gehen.



Als wir uns dann im Restaurant trafen, wurde es mir nur schon wegen des Geruchs des Essens übel.



Ich hatte zwar keinen Hunger, aber bestellen musste ich ja trotzdem was. Als ich dann mein Essen erhielt und zwei Bissen davon probiert hatte, musste ich sofort zur Toilette rennen und mich erbrechen. Das war mir wirklich unendlich peinlich.»



Antonio, 25

«Ich verabredete mich mit einer Frau, die ich auf Tinder kennengelernt hatte. Natürlich hatte ich im Vorhinein nicht abgeklärt, wie gross sie ist. Ein Fehler!



Denn sie war mindestens zwei Köpfe grösser als ich. Schon die Begrüssung war ultra komisch. Sie musste sich zu mir runter bücken, um mir ein Küsschen zu geben. Danach liefen wir zu einer Bar und sie versuchte sich etwas kleiner zu machen, in dem sie beim Gehen in die Knie ging. Das sah wirklich witzig aus.



Es wurde danach natürlich nichts aus uns. Eins habe ich dafür gelernt: Beim Online-Dating immer nach der Grösse zu fragen.»

Welche schlimmen Erfahrungen hast du bei einem Date schon gemacht?

