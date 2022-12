Geil oder No Geil

Das Korrektorat präsentiert die 20 besten Fehler des Jahres (Und wir so: Ha Ha.)

Wer nämlich mit h schreibt, ist dämlich? Wenn sich euch schon bei kleinen Fehlerchen die Zehennägel aufrollen, dann rettet euren Seelenfrieden und lest nicht weiter! Denn wir vom Korrektorat präsentieren: die 20 lustigsten (und schmerzhaftesten) Fehler der watson-Redaktor:innen – oder aber auch der Technik.

Und weil wir als Korrigierende natürlich immer total rational und strukturiert denken, haben wir die Fehler fünf Kategorien zugeordnet. (Elende Streber:innen. Anmerkung der Redaktion)

Kategorie 1: Wenn Alkohol im Spiel ist

Na ja, wer kennt ihn nicht, den Kornprinzen? Dass er ausgerechnet in Saudi-Arabien beheimatet ist, überrascht dann zwar doch ein bisschen, aber warum eigentlich nicht? Vielleicht fliesst durch die Ölleitungen ja bald ein ganz anderes flüssiges Gold …

Auch der Nachbar scheint ein ganz schlimmer Finger zu sein, dieser Kater. Der Rest des Abschnitts? Wir so: 🤷🏼‍♀️

Das sind überhaupt keine Fehler, watson kreiert hier ein ganz eigenes Sprachgebilde – alles logisch aufeinander aufbauend. Denn auch die Einwohner:innen von Kater tauchen kurz danach auf. Oder ist es doch die Steigerungsform des Katers?

Alkohol ist für viele Menschen in unerträglichen Lagen das letzte Mittel. Nur was sagt es uns dann, wenn watson-Redaktor:innen ihre Arbeit jetzt ganz offensichtlich auch nicht mehr nü(ch)tern ertragen?!

Aber nein, doch nicht immer direkt das Schlimmste denken! Vielleicht haben sie bei watson ja auch einfach nur zu viel Bullshot-Bingo gespielt.

Und wenn es zu wild wird, rufen wir halt …

… die Feierwehr!

Kategorie 2: Putin, wir und der Wald

Ja, wir sind noch nü(ch)tern. Aber wenn es um den russischen Diktator, ups, Präsidenten geht, scheint der watson-Redaktion auch ohne Alkoholeinfluss ganz anders zu werden.

Da hat der Verfasser eigentlich recht: Ein Artikel, der Putin als Menschen kennzeichnen würde, passt nun wirklich nicht mehr. Oder war es die unerhörte Verbindung der Wörter «Putin» und «rational», die hier zum Straucheln führte?

Dieser Redaktor scheint ebenfalls der Meinung zu sein, dass Putin ausserhalb der zivilisierten Welt besser aufgehoben wäre.

Klingt ja direkt sympathisch, der Waldimir.

Falls es nicht klappt, Waldimir in sein natürliches Territorium umzusiedeln, bleibt für einige anscheinend nur noch eine Lösung: ein Gegenangriff.

Aber Russland kommt bei watson nicht nuuur schlecht weg. So ein Aussenmister ist doch eine ziemlich sexy Sache, oder?

Und dann noch mit Apple-Ausstattung!

Kategorie 3: Einfach nur qual(l)voll

Manchmal scheint es den Redaktor:innen jedoch auch Spass zu machen, uns einfach nur schrecklich viele Qual(l)en zu bereiten. Die Herausforderung des Tages: Wie bringe ich möglichst viele Fehler in zwei kurzen Sätzen unter?

Und auch ohne glitschige Tierchen funktioniert die Fehlerparade bestens.

Wenn man ganz milde das erste Fehlerchen korrigiert hat, schön noch mal mit dem Hammer draufhauen! (Immerhin beschwichtigt uns das kreative Bild ein wenig.)

Hey, ihr aus der Chefredaktion, denkt ihr, wenn ihr so was seht, nicht auch, dass ein Schmerzensgeld fürs Korrektorat angebracht wäre?

Kategorie 4: Von Politikeraffären, Suchexperten und Truhen

Manchmal werden wir auch neugierig, über was für Exklusivinformationen die watson-Redaktion jetzt schon wieder verfügt:

Was kann MBS sehr gut mit Trump?!

Und auch die geheime Hochzeit von Ignazio und Emmanuel Cassis, geborener Macron, wäre uns ohne watson fast entgangen. Den nächsten Preis für investigativen Journalismus hat die Redaktion schon fast in der Tasche!

Wahrscheinlich sind wir Korrektor:innen einfach zu lame, um die ganzen krassen Infos richtig zu verstehen. Dazu zählt bestimmt auch dieses brandneue Kriminalgenre – watson ist halt immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Trends geht!

Das hier erscheint uns allerdings wirklich mal sinnvoll: Wer könnte ihn nicht fast täglich gebrauchen, den Suchexperten? (Wir sagen nur: Handy, Schlüssel, Portemonnaie …)

Und auch das klingt nach keiner schlechten Idee:

Vielleicht sollten wir beim nächsten Rechtschreibproblem einfach mal das Konsultat konsulieren.

Kategorie 5: «Ich war’s nicht!» – Wenn wirklich nur die Technik Mist macht

Okay, wir geben es zu: Manchmal sind die watson-Redaktor:innen total unschuldig! Hier zum Beispiel will uns die automatische Silbentrennung ein Schnippchen schlagen.

Wäre doch auch mal ein lustiger Teamname, oder? Die Silbentrennung ist auf jeden Fall so überzeugt von ihrer Kreation, dass die jetzt zum neuen Standard erklärt wurde. Gras-Shoppers ahoi!

Aber wir haben Glück: Wir dürfen schliesslich ein total tolles Rechtschreibprogramm verwenden, das uns stets mit Rat und Tat zur Seite steht.

Klar, natürlich war die Adrenalins-ritte gemeint, was denn sonst? Wobei wir die Sache mit den Adrenalins-sitzen gerne mal ausprobieren würden, weiss jemand, an wen wir uns da wenden müssen?

Aber was helfen all die guten Rechtschreibtipps, wenn das entsprechende Programm sich schlussendlich sogar am vom Google initiierten Mobbing beteiligt?

So, das war’s für dieses Mal, wir hören uns im nächsten Jahr! Bleibt immer schön nütern, besucht vielleicht mal ein Spiel der Gras-Shoppers (kleiner Tipp: dafür unbedingt die Adrenalins-sitze buchen!) und verfolgt die Sache mit MBS und Trump – wir glauben, da ist was dran.



