Hollywood: Filme mit weiblichen Stars als Leitfigur bringen mehr Geld



Eine Studie beweist: Filme mit weiblichen Leitfiguren bringen mehr Geld

Hollywood setzt in den letzten Jahren immer mehr auf Schauspielerinnen als Leitfiguren. Dass sich das für die Studios auszahlt, hat nun eine US-amerikanische Studie bewiesen, in der die 350 kommerziell erfolgreichsten Filme seit 2014 untersucht wurden.

Bild: Warner Bros

Für die Studie hat man die Filme in zwei Kategorien eingeteilt:

Filme, die von einer weiblichen Figur angeführt werden.

Filme, die von einer männlichen Figur angeführt werden.

Grundlage für diese Einteilung war, welcher Name im Abspann, in der Werbung und den Presseerzeugnissen eines Filmes jeweils als erster genannt wurde.

Daraus ergaben sich 105 Filme mit weiblicher und 245 Filme mit männlicher Führung. Anschliessend wurden alle Filme in fünf Budgetkategorien eingeteilt:

10 bis 30 Millionen Dollar

30 bis 50 Millionen Dollar

50 bis 100 Millionen Dollar

über 100 Millionen Dollar

Schliesslich wurde in allen fünf Kategorien das durchschnittliche Einspielergebnis für Filme mit einem weiblichen Lead und Filme mit einem männlichen Lead ausgerechnet.

Das Ergebnis: In allen fünf Kategorien gingen Filme, die von einer Frauenrolle angeführt wurden, als Sieger hervor.

Bild: watson | quelle: shift7

Noch deutlicher fällt dieses Resultat aus, wenn man den Bechdel-Test anwendet. Dieser setzt folgendes voraus:

Gibt es mindestens zwei Frauenrollen?

Sprechen sie miteinander?

Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann?

Von den 350 Filmen haben nur 319 den Bechdel-Test bestanden. Vergleicht man dann die durchschnittlichen Einnahmen der bestandenen Filme mit denen, die durchgefallen sind, sieht das Resultat so aus:

Die Studie belegt weiter, dass jeder Film, der seit 2012 mehr als eine Milliarde eingespielt hat, den Bechdel-Test bestanden hat, also starke Frauenrollen beinhaltet.

Das Resultat fällt für Schauspielerinnen sogar noch besser aus: Durch die Simplifizierung, nur den erstgenannten Namen als Massstab zu nehmen, fallen einige Filme auf die Männerseite, die eigentlich auf die Frauenseite gehörten.

Beispielsweise bei «Star Wars Episode 7 und 8». Obwohl Schauspielerin Daisy Ridleys Figur ganz klar im Mittelpunkt steht, werden Harrison Ford, respektive Mark Hamill namentlich an erster Stelle geführt. Zwar haben sie kleinere Rollen als Ridley, haben aber marketingtechnisch mehr Zugkraft.

Bild: Disney

Für die Studie ist der Erfolg von Filmen mit hoher Frauenbeteiligung nicht überraschend. Weltweit gehen in vielen Ländern, darunter auch in den USA, mehr Frauen ins Kino als Männer. Beispielsweise seien 2017 in Deutschland für die 75 erfolgreichsten Filme 54 Prozent der Eintritte an Frauen verkauft worden. Selbst bei einem vermeintlichen Männerfilm wie «Fast and the Furious 8» wurden 46 Prozent der Tickets von Frauen gekauft.

Die Verfasser der Studie weisen abschliessend darauf hin, dass es verwunderlich sei, dass in der Öffentlichkeit teilweise noch immer der Eindruck bestünde, dass von Frauen angeführte Filme weniger erfolgreich seien, obwohl das eindeutig nicht so sei. (pls)

