Nein, DU weinst!!! – 16 Bilder, die dich möglicherweise zum Heulen bringen

Elisabeth Kochan / watson.de

Es gibt Anblicke, die dir einfach den Tag versüssen – egal, wie schlecht der bis dahin lief. Davon haben wir mal eine ganze Menge gesucht und gefunden, und wenn du nach den folgenden Fotos nicht zumindest ein klitzekleines Tränchen wegblinzeln musst, möchten wir dir nahelegen, mal untersuchen zu lassen, ob du wirklich Mensch oder doch Roboter bist.

Heulen reinigt die Seele, Leute. Dann wollen wir mal!

«Das ist der letzte Zettel, den mein Grossvater meiner Grossmutter schrieb, bevor er starb. Er heftete ihn an sein Testament an, weil er wusste, dann würde sie ihn finden.»

Und auf dem Zettel steht: