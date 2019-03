Frau bringt 26 Tage nach Geburt ihres Sohnes Zwillinge auf die Welt

Liebe SVP, warum hasst ihr eigentlich die Umweltschützer?

Der Umbau in eine nachhaltige Wirtschaft schafft ideale Voraussetzungen für Unternehmer, Handwerker und Bauern. Was soll also der Krieg gegen vermeintliche «Klima-Kindersoldaten»?

Nicolas Hayek war einer der bedeutendsten Schweizer Unternehmer in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Er hat die Uhrenindustrie gerettet und verschiedene Unternehmen saniert. In den Achtzigerjahren hatte Hayek eine Idee: Er wollte den Smart, ein Elektroauto für den Stadtverkehr, auf den Markt bringen.

Aus heutiger Sicht war Hayeks Idee visionär. Hätte er Erfolg gehabt, würde Tesla heute vielleicht nicht in der Wüste von Nevada, sondern im Berner Seeland gefertigt. Hayek zerbrach am …