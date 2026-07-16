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BILDER: Die kultigsten Autobahnraststätten Europas von anno dazumal

Erinnerst du dich? Die schönsten Autobahn-Restis deiner Sommerferien damals

Bild: wikicommons
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Ach, viele sind längst verschwunden. Doch einige stehen noch. Hey, vielleicht erspähst du das eine oder andere auf deiner diesjährigen Fahrt in die Ferien.
16.07.2026, 04:4716.07.2026, 05:19
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Uff. Langweilig waren sie, die langen Autofahrten gen Süden. So, als Kind, damals in den 1970er oder 1980er Jahren. Nö, Tablets gab es damals nicht. Und irgendwann liess der Reiz des x-ten «Ich sehe was, was du nicht siehst»-Spiels nach. Glücklich konnte sich schätzen, wem es beim Lesen im Auto nicht übel wurde. Bei mir – leider Fehlanzeige. Ich war dazu verdammt, aus dem Fenster zu gucken.

So schön waren unsere Strandferien anno dazumal – in 32 Bildern

Umso grösser war die Freude, wenn es endlich einen Rasthalt gab. Und die allergrösste Freude war, wenn dieser Halt in einer jener richtig grossen Autobahn-Raststätten stattfand. Ihr wisst schon – so ein Mega-Ding mit Selbstbedienungsrestaurant, Shops, Spielplatz und allem Drum und Dran. Die Betreiber erkannten das Potenzial dieser Orte früh und setzten konsequent auf Kundenbindung. Gastro-Konzept und Sortiment wurden eng mit der jeweiligen Marke verknüpft …

… und um die Kundschaft weg von der Autobahn zu locken, brauchte es auch mal ein architektonisches Statement.

The highway rest stop near Wuerenlos in the canton of Aargau, Switzerland, the so-called &quot;food balk&quot;, pictured in November, 1972. (KEYSTONE/Str) Die Autobahnraststaette bei Wuerenlos im Kant ...
Bild: keystone

In der Schweiz kannte man als Kind schon den «Fressbalken» Würenlos im Aargau (eröffnet 1972, Bild oben) oder die Raststätte Pratteln bei Basel, die 1978 eröffnet wurde:

Eine Luftaufnahme der neuen Autobahnbruecke Pratteln mit Konferenzraeumen, Restaurants, Laeden, Tankstellen und Wechselstube, aufgenommen am 17. Oktober 1978. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Wipf)
Bild: KEYSTONE

Die Restaurants waren oft von Mövenpick

mövenpick 1950s schweiz essen food history https://www.movenpick.com/de/about-us/history.html
Bild: movenpick.com

… oder Silberkugel.

SCHWEIZ AUTOBAHN RASTSTAETTE 1969
Bild: Keystone

Ich mochte die Silberkugel-Restis vor allem wegen ihrer Fingerdock-Esstheken. Und der Silber-Beefy war ordentlich fein.

SCHWEIZ GASTRONOMIE SILBERKUGEL 1980
Bild: keystone

Aber die allerbeste Silberkugel (aus Kindersicht) war die bei der Autobahnraststätte Deitingen-Süd an der A1 im Kanton Solothurn, …

Die Autobahnraststaette Deitingen Sued 1968, an der A1 im Kanton Solothurn, mit dem markanten Betonschalendach des Ingenieurs Heinz Isler,
Bild: KEYSTONE

… weil … nun, weil hey, schon als Knirps fand man die Architektur grossartig!

Die Autobahnraststaette Deitingen Sued 1968, an der A1 im Kanton Solothurn, mit dem markanten Betonschalendach des Ingenieurs Heinz Isler,
Bild: KEYSTONE

1968 wurde diese Raststätte mit dem markanten Betonschalendach des Ingenieurs Heinz Isler eröffnet.

Die Autobahnraststaette Deitingen Sued 1968, an der A1 im Kanton Solothurn, mit dem markanten Betonschalendach des Ingenieurs Heinz Isler,
Bild: KEYSTONE

Fun Fact: Unter der Dachwölbung entsteht ein geniales 50s-Elvis-Echo – je nachdem, wo genau ihr euch hinstellt. Singt beim nächsten Tankstopp mal «Heartbreak Hotel» – ihr werdet staunen, wie geil das klingt.

1968: Betonschalenbau von Heinz Isler Raststätte Deitingen-Süd
Bild: ETH-Archiv

In Grossbritannien derweil gab es das hier:

Little Chef in the 1970s. British motoring history. https://www.nottinghampost.com/whats-on/food-drink/gallery/pictures-nottinghamshire-little-chefs-loved-8688186
Bild: nottingham post

Little Chef war jahrzehntelang in Grossbritannien allgegenwärtig. Diese Raststätten-Restis waren in etwa eine Mischung aus konventionellem Restaurant und Büezer-Café. Beliebt war etwa das «Olympic Breakfast» (das im Grunde genommen ein typisches Full English Breakfast war – allerdings zu einem sehr fairen Preis).

Little Chef in the 1970s. British motoring history. https://www.nottinghampost.com/whats-on/food-drink/gallery/pictures-nottinghamshire-little-chefs-loved-8688186
Bild: nottingham post

Und ja, auch hier gab es das eine oder andere architektonische Statement.

Little Chef Markham Moor Scorer Building https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Chef
Bild: wikicommons

Anstelle einer marktbeherrschenden Einzelmarke wie Little Chef setzte Deutschland auf ein staatlich sanktioniertes Monopolsystem. In der Bundesrepublik wurden die Autobahnraststätten von der Gesellschaft für Nebenbetriebe (später umbenannt in Tank & Rast) verwaltet.

Tank &amp; Rast - Rasthaus Gruibingen 2012 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tank_%26_Rast.JPG
Bild: wikicommons

Bekannt war etwa die 1969 eröffnete Raststätte Dammer Berge auf der Autobahn A1 in Niedersachsen:

Dammer Berge Raststätte Deutschland https://www.moderne-regional.de/wp-content/uploads/Dammer_Berge_Raststaette_hist_Postkarte-1.jpg
Bild: moderne-regional.de
Dammer Berge Raststätte Deutschland https://www.moderne-regional.de/wp-content/uploads/Dammer_Berge_Raststaette_hist_Postkarte-1.jpg
Bild: moderne-regional.de

«Restauroute» hiess so was in Frankreich. Dort gab es unter anderem das ikonische Isardrôme (eröffnet 1967) an der A7 bei Saint-Rambert-d'Albon in der Auvergne.

Isardrôme : le Restauroute légendaire de l’A7 à Saint-Rambert-d’Albon Née en 1967 dans la vallée du Rhône, l’Aire d’Isardrôme à Saint-Rambert-d’Albon (26140) est bien plus qu’une halte autoroutière. P ...
Bild: saintrambertdalbon.com

Ja, in Frankreich haben sie Platz.

Isardrôme : le Restauroute légendaire de l’A7 à Saint-Rambert-d’Albon Née en 1967 dans la vallée du Rhône, l’Aire d’Isardrôme à Saint-Rambert-d’Albon (26140) est bien plus qu’une halte autoroutière. P ...
Bild: saintrambertdalbon.com

Aber meine absoluten Favoriten als Kind waren italienische Autobahnraststätten. Genauer: Autogrill. Noch genauer: Autogrill Villoresi Ovest bei Lainate an der Autobahn Milano–Laghi. Ihr wisst schon, welchen ich meine:

Autogrill 1958: the rebirth of Villoresi Ovest A symbol of renaissance for our restart: Villoresi Ovest, icon of Italian design, is back in the news. The historic Autogrill reopened on 22 November 202 ...
Bild: autogrill.com

Wer hat's erfunden? Naja, in Europa ganz klar die Italiener. Der Biscuithersteller und Unternehmer Mario Pavesi hatte bereits 1947 seinen ersten Strassenimbiss eröffnet. Doch nach einer USA-Reise brachte er das Konzept der amerikanischen Roadside-Diners mit nach Italien, passte die Idee an den lokalen italienischen Geschmack an und liess «Autogrill» 1959 offiziell als Marke eintragen.

Autogrill 1958: the rebirth of Villoresi Ovest A symbol of renaissance for our restart: Villoresi Ovest, icon of Italian design, is back in the news. The historic Autogrill reopened on 22 November 202 ...
Bild: autogrill.com

Die ikonische Raststätte Villoresi Ovest, entworfen von Angelo Bianchetti, wurde bereits ein Jahr zuvor, im Jahr 1958, eröffnet. Viele fanden, dass sie eher wie eine Raketenstartrampe als wie eine Raststätte aussah. Die kreisförmige Glasfassade wurde von drei Bögen gekrönt, auf denen das Pavesi-Logo in 51 Metern Höhe über dem Boden prangte.

Autogrill 1958: the rebirth of Villoresi Ovest A symbol of renaissance for our restart: Villoresi Ovest, icon of Italian design, is back in the news. The historic Autogrill reopened on 22 November 202 ...
Bild: autogrill.com

Sie wurde sogar in der Zeitschrift «Life» (26. September 1960) als eines der Bauwerke vorgestellt, die den wirtschaftlichen Aufschwung Europas symbolisierten.

&quot;Villoresi Ovest has always been a symbol of rebirth. As far back as 1961, the magazine LIFE put it on its front cover to illustrate how modern our country was. And now, once again, we want the r ...
Bild: autogrill.com

Ach, übrigens, die Raststätte Villoresi EST, auf der anderen Strassenseite, kann sich auch sehen lassen:

Villoresi Est is also pretty impressive. https://www.autogrill.com/en/node/3059
Bild: autogrill.com

Die ist aber neueren Datums – von 2013. Vom Architekten Giulio Ceppi entworfen, fungiert der «Vulkangipfel» als natürliche Belüftung und strahlt über Tausende Quadratmeter klimaregulierende Rohrschlangen aus. Die geschwungenen Linien bestehen aus einem massiven Gerüst aus nachhaltig gewonnenem Schichtholz, das so konstruiert ist, dass es Sonnenenergie sammelt und Regenwasser auffängt.

Sea, mountains, hills, cities. Driving around Italy offers a kaleidoscope of landscapes that we would hardly find traveling anywhere else in the world. In this combination of landscapes where history ...
Bild: garage-italia.com

Zurück zu den Vintage-Teilen! Bianchetti war übrigens auch der Schöpfer der allerersten Brücken-Autobahnraststätte Europas mit dem Autogrill Fiorenzuola d’Arda anno 1959:

The first bridge style motorway services of Europe: 1959 - Autogrill Fiorenzuola d&#039;Arda - Designer Arch. A. Bianchetti, Archive Arch. Jan Jacopo Bianchetti https://www.autogrill.com/en/node/3680
Bild: autogrill.com

Natürlich gab es noch andere ikonische italienische Raststätten-Brands – zum Beispiel Motta. Doch 1977 schlossen sie sich alle unter dem Markennamen Autogrill zusammen.

Sea, mountains, hills, cities. Driving around Italy offers a kaleidoscope of landscapes that we would hardly find traveling anywhere else in the world. In this combination of landscapes where history ...
Bild: garage-italia.com
Sea, mountains, hills, cities. Driving around Italy offers a kaleidoscope of landscapes that we would hardly find traveling anywhere else in the world. In this combination of landscapes where history ...
Bild: garage-italia.com

Bereits als Kind erkannte ich, dass einige davon in den 1980er-Jahren ein wenig von ihrem Charme verloren hatten. Aber das Essen – hey, das Essen war immer gut. Jedenfalls um Längen besser zumindest als die schweizerischen oder französischen Pendants (von den Deutschen und Engländern ganz zu schweigen). Ja, die Italiener bewiesen der Welt, dass selbst Autobahn-Food vom Selbstbedienungsbuffet ordentlich fein sein kann.

Sea, mountains, hills, cities. Driving around Italy offers a kaleidoscope of landscapes that we would hardly find traveling anywhere else in the world. In this combination of landscapes where history ...
Bild: garage-italia.com

Anders als Little Chef, das 2018 dichtgemacht wurde, oder Silberkugel, von dem heute genau noch eine einzige Filiale in Zürich-Oerlikon existiert, gibt es Autogrill-Raststätten heute in über 30 Ländern auf der Welt – auch in der Schweiz. Die eingangs erwähnte Pratteln-Raststätte? Genau. Autogrill. Autogrill S.p.A. ist weiterhin eine italienische Firma, … gehört aber mittlerweile zum Schweizer Duty-Free-Konglomerat Avolta.

Ach übrigens: Die Raststätte Villoresi Ovest wurde 2020 komplett renoviert.

Following the opening in 1947 of the first foodservice point on the Turin-Milan motorway, near the Novara toll-station, built by Mario Pavesi as a “Pavesi biscuit factory refreshment point”, the 2nd m ...
Bild: autogrill.com

Und der Kronleuchter ist weiterhin da!

Following the opening in 1947 of the first foodservice point on the Turin-Milan motorway, near the Novara toll-station, built by Mario Pavesi as a “Pavesi biscuit factory refreshment point”, the 2nd m ...
Bild: autogrill.com

Vielleicht halte ich dort demnächst auf meinem Weg nach Süden kurz an … einfach aus Nostalgie.

Following the opening in 1947 of the first foodservice point on the Turin-Milan motorway, near the Novara toll-station, built by Mario Pavesi as a “Pavesi biscuit factory refreshment point”, the 2nd m ...
Bild: autogrill.com

BONUS:

Jenes vorhin gezeigte Little-Chef-Gebäude? Es heisst The Markham Moor Scorer Building und war 2012 bis 2019 unbenutzt ... und jemand beschloss, es als Halfpipe zu benutzen. 😅

Video: YouTube/Urban Cowboys
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