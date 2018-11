7 Duschmomente, die uns (vermutlich) allen bekannt vorkommen 

WutbĂŒrger nehmen GrossrĂ€tin wegen Baby ins Visier– und so reagiert der GrossvaterÂ

Wegen ihres zehn Wochen alten Kindes flog die Basler GrossrĂ€tin Lea Steinle aus dem Basler Grossrat. Jetzt wendet sich der Grosspapa an die Öffentlichkeit.Â

Dutzende Hassmails, Medienrummel und AnschwĂ€rzungen. Die Basler GrossrĂ€tin Lea Steinle (GrĂŒne) hĂ€tte wohl kaum gedacht, dass ein Ausflug mit ihrem Baby ins Rathaus dermassen hohe Wellen schlĂ€gt.

Die 31-jĂ€hrige Mama hatte am Mittwoch ihr zehn Wochen altes Kind in einem Tuch dabei, um an einer wichtigen Abstimmung teilzunehmen. Der RatsprĂ€sident warf sie wegen des Babys aus dem Saal. Es kam zur Rudelbildung. Nach Protesten von Parlamentskollegen durfte Steinle spĂ€ter zurĂŒckkehren.

Ausgestanden