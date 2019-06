Leben

Instagramerin posiert nach Beauty-Brust-OP - die User flippen aus



Malin Nunez ist eine «Fitnessmom». So nennt sie sich zumindest auf Youtube und Instagram, wo die zweifache Mama ihren gut 500'000 Followern – ratet mal – ja, Fitnesstipps gibt.

Doch vor einer Woche postete sie mal ein etwas anderes Bild auf der Plattform.

Es zeigt sie zweimal. Beide Male im Bikini. Doch mit ganz unterschiedlicher Oberweite:

Anders als man auf den ersten Blick denken könnte, zeigt das linke Bild Malin nicht «nachher». Sondern «vorher». Bevor sie sich die Brustimplantate entfernen liess.

Sie schreibt dazu:

«Vorher, nachher. Mutter von einem Kind und die Mutter von zwei Kindern. Implantate und keine Implantate.»

Ihr Körper habe zwei wunderbare Jungs geschaffen, was sei also schon so schlimm an ein bisschen extra Haut an einigen Stellen.

«Ich bin stolz auf meinen Körper»

Sie sei so besorgt gewesen, wie ihre Brüste ohne die Implantate aussehen würden, aber nun sei sie zufrieden. Denn sie fühlten sich wie ihr echtes Selbst an.

Vielleicht würden viele denken, sie sollten so aussehen wie auf dem linken Bild, um als schön wahrgenommen zu werden.

«Das ist aber falsch!»

«Du entscheidest selbst, was Schönheit ist, niemand anders kann das jemals für dich entscheiden.»

Ihr Post würde mittlerweile mehr als 21'000-mal gelikt. Userinnen überschlagen sich schier, um Malin für ihre Offenheit zu loben: «Das ist so schön. Was für inspirierende Worte, so viele Frauen sollten sich das anschauen,» schreibt zum Beispiel «farahlinatracy».

«Das schönste Gefühl ist einfach, sich wohl zu fühlen und glücklich zu sein», betont «nissi_nice». Wahre Worte.

Was sagt ihr zu Malins Post?

