Ferien 2018 – ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Ein Reddit-User macht Ferien in Maya Bay in Thailand. Dort will er am Strand ein schönes Bild von seiner Freundin machen, das Meer im Hintergrund. Dann fällt ihm plötzlich auf: Er ist nicht der einzige.

Das Bild, das er schliesslich schiesst und auf Reddit stellt, geht sofort viral. Er betitelt es: «Ich war gerade dabei, ein Bild meiner Freundin zu machen, als ich realisierte, dass jeder andere Instagram-Boyfriend dasselbe tat.»

Mit «Instagram-Boyfriend» sind Personen gemeint, die ihr Leben häufig dafür unterbrechen, von ihren Partnern schöne Bilder zu schiessen, die dann auf Instagram gepostet werden können.

Viele Reddit-User amüsieren sich über das Bild. Andere ärgern sich nur:

«Ich frage mich, wie sie sich dabei fühlt, dass dieses Bild viel mehr Likes bekommen hat, als sie jemals bekommen wird.»

«Ich habe einmal rund 20 Bilder von meiner Freundin geschossen. Sie mochte keines davon und sagte mir, ich sei einfach nicht gut darin, Fotos zu schiessen. Seither fragt sie mich nicht mehr nach Fotos. Das hat sich ausgezahlt, würde ich sagen.»

«‹Ich bin nicht wie die meisten Mädchen› – sagen die meisten Mädchen.»

Vor kurzem habe ich zwei Teenagern zugeschaut, wie sie ein 90-minütiges Foto-Shooting am Strand veranstaltet haben. Springen, Haare flattern lassen, gedankenverloren auf das Meer hinaus schauen ... Als sie fertig waren, haben sie ihre Sachen gepackt und sind gegangen. Sie sind nur gekommen, um Fotos zu schiessen. Ich verstehe die jüngere Generation nicht.

Wenn du trotzdem wissen willst, wie es geht: Video: watson/Emily Engkent, Angelina Graf

