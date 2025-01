Justin Baldoni verklagt Blake Lively und Ryan Reynolds wegen Verleumdung. Bild: keystone

People-News

Justin Baldoni verklagt Blake Lively und Ryan Reynolds auf 400 Millionen Dollar

Die Hollywood-Schlammschlacht der Co-Stars geht in die nächste Runde – und jetzt werden horrende Summen gefordert.

Mehr «Leben»

Nachdem Blake Lively ihren «It Ends with Us»-Co-Star Justin Baldoni wegen sexueller Belästigung und Rufschädigung verklagt hat, antwortet dieser mit einer Gegenklage. Der Schauspieler fordert von Lively und deren Ehemann Ryan Reynolads, der ebenfalls am Dreh beteiligt war, 400 Millionen Dollar wegen Verleumdung. Dies geht aus seiner am Donnerstag in New York eingereichten Zivilklage hervor.

In der Klageschrift steht dazu: «Hier geht es um zwei der mächtigsten Stars der Welt, die ihre enorme Macht ausnutzen, um einen ganzen Film aus den Händen des Regisseurs und des Produktionsstudios zu stehlen.» Justin Baldoni hat neben seiner Hauptrolle auch als Regisseur des Films agiert.

Justin Baldoni und Blake Lively verkrachten sich bereits am Set von «It Ends with US». Bild: www.imago-images.de

Baldoni soll Schmierkampagne gegen Lively geführt haben

Bereits Anfang Jahr verklagte der Schauspieler die «New York Times» ebenfalls wegen Verleumdung. Dies, weil die Zeitung im Dezember eine Investigativ-Recherche veröffentlicht hatte, in welcher Baldoni vorgeworfen wird, eine Schmierkampagne gegen Lively geplant und durchgeführt zu haben.

Laut der «New York Times» soll die Schmierkampagne darauf zurückzuführen sein, dass Baldoni befürchtete, Lively könnte die Missstände am Set von «It Ends with Us» öffentlich machen. So hatte die Schauspielerin heftige Vorwürfe gegen Baldoni und den Hauptproduzenten Jamey Heath geäussert: Gemäss Lively suchten die beiden sie regelmässig in ihrem Trailer auf, wenn sie beim Stillen oder oben ohne beim Umziehen war. Weiter soll Baldoni mit ihr seine Pornosucht diskutiert und beim Dreh versucht haben, sie ohne Absprache zu küssen.

(sav)