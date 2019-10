Fotografiert? Nein gezeichnet – dieser Künstler malt ultra-realistisch

Vergesst Netflix. Ab jetzt müsst ihr ins Theater. Weil? Ist geiler

In Zürich eröffneten die Neuen am Schauspielhaus mit 3 x 100 Prozent Frauen auf der Bühne. Und auf Baseldeutsch! Skandal oder genial? Mut oder Zumutung? Wir haben uns das alles mal angeschaut. Mit Adrenalin und ohne Traubenzucker.

Wer sich in die erste Reihe setzt, ist selbst schuld. In der ersten Reihe spritzt es oft. Echtes Blut und Schweiss und Speichel bei einem Boxkampf zum Beispiel. Falsches Blut und Schweiss und Speichel in einem Theater. Geschirr fliegt auch noch. Und zwei Schauspielerinnen klettern gelegentlich über die Sitze. Zum Beispiel in «Der erste fiese Typ», dem Stück nach dem Buch der Schriftstellerin und Künstlerin Miranda July.

Eine irre Geschichte: Die vollkommen ordnungsneurotische Mittvierzigerin …