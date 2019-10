Leben

Eminem: Rap-Star nach Song über Ivanka Trump vom Secret Service verhört



Nach Rap über Trumps Tochter: Secret Service verhörte Eminem

Worte können Folgen haben – diese Erfahrung hat auch der Rapper Eminem gemacht. Wie nun bekannt wurde, wurde der 47-Jährige zu Beginn des vergangenen Jahres in den USA von Agenten des Secret Service befragt, die sich um die Sicherheit von US-Präsident Trump kümmern.



Grund für die Befragung war laut einem Bericht des Portals «Buzzfeed News» eine Reihe von Trump-kritischen Rapzeilen, die in Eminems Song «Framed» zu hören sind.



Der Song wurde im Jahr 2017 veröffentlicht und sorgte mit seinen Trump-kritischen Stellen für grosse Aufmerksamkeit.

In dem Lied rappte der Künstler über ein fiktives Szenario, indem sich Trumps Tochter Ivanka im Kofferraum seines Autos befindet. Wenig später sei «das dumme kleine blonde Mädchen» «in einem Teich gelandet.»



Hier das Musikvideo des Songs: Video: YouTube/EminemVEVO

Denn die Agenten fürchteten offenbar tatsächlich, dass Eminem Trumps Tochter Ivanka etwas antun könne. Weil er über Gewalt gegen die Trump-Tochter gerappt hatte – eine durchaus absurde Vorstellung. Aus dem Bericht von «Buzzfeed News» geht hervor, dass es später dennoch tatsächlich zu einem Treffen von Eminem und Trumps Sicherheitsdienst kam.



Anfang Januar des vergangenen Jahres befragten die Secret-Service-Agenten dann Eminem tatsächlich in Anwesenheit seiner Anwälte. Der konnte die Sorge der Beamten in der Befragung offenbar nicht sonderlich ernst nehmen. «Buzzfeed News» berichtet, dass Eminem die relevanten Textzeilen mitrappte, als ein Secret-Service-Mann sie bei dem Treffen vorlas.

Wenige Tage später entschied man sich bei der Behörde, nicht weiter gegen Eminem zu ermitteln. Das zweiseitige Protokoll des Gesprächsverlaufs nicht öffentlich. Ob der US-Präsident von dem Treffen wusste, ist nicht bekannt.



Die Secret-Service-Agenten wurden dem Bericht zufolge nicht von einem besorgten Trump-Fan, sondern von einem Reporter des US-amerikanischen Klatschportals Tmz.com auf die entsprechenden Zeilen hingewiesen.



Schon im Sommer 2018 war über angebliche Ermittlungen gegen Eminem spekuliert worden, nachdem dieser in dem Song «The Ringer» eine Begegnung mit der Strafverfolgungsbehörde thematisiert hatte: «Cause Agent Orange just sent the Secret Service, to meet in person to see if I really think of hurtin’ him. Or ask if I’m linked to terrorists. I said, ‹Only when it comes to ink and lyricists.›»

Auf Deutsch: «Denn Agent Orange (gemeint ist wohl Trump, Anm. d. Red.) hat gerade den Secret Service geschickt, um mich persönlich zu treffen, um zu sehen, ob ich wirklich daran denke, ihn zu verletzen. Oder um zu fragen, ob ich mit Terroristen in Verbindung stehe. Ich sagte: 'Nur, wenn es um Tinte und Texter geht.›»

Mittlerweile ist man auch beim Secret Service zur Erkenntnis gekommen: Eminem ist wohl einfach nur ein Rapper, der den US-Präsidenten schlichtweg nicht mag. Und keine Gefahr für Leib und Leben der Trump-Familie.

(watson.de/pb)

