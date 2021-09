Fast alle waren fast nackt an der Met Gala 2021 – nur eine kam ganz in Schwarz

Das Mode-Schaulaufen der US-Promis ist zurück. Gestern Abend hat die Met Gala unter dem Motto: «In America: A Lexicon of Fashion» (Ein Lexikon der Mode) im Metropolitan Museum of Art in New York stattgefunden, nachdem die Spendenveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie zweimal verschoben wurde.

Die jährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums ist dafür bekannt, dass sich Stars in schrille und auffällige Outfits schmeissen, um so die Geschichte der Mode zu feiern. Das waren einige der diesjährigen Outfits:

Rapper Lil Nas X in goldener Ritterrüstung

Grimes vorbildlich mit Maske

Oh, da ist ja noch ein Schwert

Für das Outfit inspiriert habe sich die Musikerin vom noch nicht veröffentlichten Film «Dune». Bild: keystone

Für Halloween-Outfits ist es nie zu früh

Schauspielerin Hunter Schafer mit Glitzerspinne im Gesicht. Bild: keystone

Billie Eilish im Kleid mit einer fünf Meter langen Schleppe

Cara Delevingne setzt ein Statement

«Wenn jemand nicht weiss, was das bedeutet, muss er es nachschlagen», sagte das Model und Schauspielerin Cara Delevingne gegenüber den Medien. Bild: keystone

Wer verbirgt sich wohl dahinter?

Kim Kardashian. Bild: keystone

Nicht zu verwechseln mit:

Sängerin Rihanna ebenfalls im «schlichten» schwarzen Kleid. Bild: keystone

Kim Kardashians Schwester Kendall zeigte sich nicht ganz so verhüllt:

Zoë Kravitz komplett mit Strasssteinen besetzt

Auch Zoë Kravitz, die Tochter des Musikers Lenny Kravitz und der Schauspielerin Lisa Bonet, setzt auf Glitzer und Haut. Bild: keystone

Model Winnie Harlow

Sängerin Kehlani im glitzerigen Zweiteiler

Auch Rita Ora glitzerte von Kopf bis zu den Nägeln Fuss:

Duo in Schwarz: Justin Bieber und Hailey Bieber

Off-White-Designer Virgil Abloh als Plüschhäschen

J.Lo mit Cowboyhut

Gigi Hadid oder Jessica Rabbit?

Das Model Gigi Hadid präsentierte ihre neue rote Haarfarbe. Bild: keystone

Hochzeit oder Met Gala?

Met Gala! Produzent Swizz Beatz und Sängerin Alicia Keys sind bereits seit 2010 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Bild: keystone

Der pink panther ähh Tennisspielerin Serena Williams

Designerin Harris Reed und Model Iman

Küsschen für Nicola Peltz

Model Brooklyn Beckham und Schauspielerin Nicola Peltz sind seit 2020 verheiratet. Bild: keystone

Modeliebhaberin und Gastgeberin der Gala: Anna Wintour

Erkennst du diese Lady in Red?

Vielleicht hilft dir das Tattoo am Rücken auf die Sprünge

Jap, es ist Schauspielerin Megan Fox!

Ebenfalls in der Farbe der Liebe: Model Emily Ratajkowski

Und noch ein bisschen mehr rot: Model Karlie Kloss

Lässig-chic: Tennisspielerin Emma Raducanu

Hüüh! Die deutsche Sängerin Kim Petras im Pferde-Outfit

Irina Shayk im Blütentraum

Schauspielerin Kristen Stewart mit cooler Frisur

Lily-Rose in Rosa

Lily-Rose Melody Depp ist die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis. Bild: keystone

Ebenfalls komplett in Rosa: Kate Hudson

Natalia Bryant im Ballon-Outfit

Die 18-Jährige ist die Tochter des verstorbenen Basketballspielers Kobe Bryant. Bild: keystone

Vom Zirkus zur Met Gala: Sängerin Lorde

In Beige-Tönen: Schauspielerin Hailee Steinfeld

Sängerin, Schauspielerin und Patriotin Debbie Harry

Vogue-Journalist Hamish Bowles mit den Schauspielerinen Sienna Miller und Emily Blunt

(cst)