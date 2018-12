Leben

Das sind die «UNICEF-Fotos des Jahres 2018»



So herzzerreissend sind die

«UNICEF-Fotos des Jahres»

Seit dem Jahr 2000 werden von UNICEF die besten Bilder und Reportagen, welche die Lebensumstände von Kindern auf der ganzen Welt dokumentieren, ausgezeichnet. Diese Fotos wurden in diesem Jahr prämiert:

«Über alle Grenzen»

Der dritte Preis erzählt die Geschichte eines Jungen, der an einer seltenen Autoimmunkrankheit leidet. Da er in seiner Heimat, im Gazastreifen, nicht behandelt werden konnte, wurde er als Säugling nach Israel in medizinische Obhut gebracht. Dort verlor er aufgrund einer Infektion Unterarme und Unterschenkel. Die israelische Fotografin Rina Castelnuovo begleitet die Familie seit 2013.

bild: Rina Castelnuovo

«Heimatlos geboren»

Der zweite Platz geht an den aus Bangladesch stammenden Fotografen Turjoy Chowdhury, welcher das Schicksal von Neugeborenen der ethnischen Minderheit der Rohingya dokumentiert hat.

bild: Turjoy Chowdhury

«Ein Junge aus Togo»

Den ersten Platz gewann der spanische

Fotograf Antonio Aragón Renuncio. Das Foto zeigt einen Jungen mit Beinprothesen in einem Waisenheim, der trotz schwieriger Lebensumstände Tapferkeit ausstrahlt.

bild: Antonio Aragón Renuncio

Folgende Reportagen hob die Jury ebenfalls hervor:

Achtung: Gewisse Bilder könnten verstörend wirken!

Fotoreportagen, die von UNICEF ausgezeichnet wurden

Die Kinder von Aleppo Video: srf/SDA SRF

