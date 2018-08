Leben

Interview

12 Jugendliche erzählen, wie sie nie werden wollen



12 Jugendliche erzählen, wie sie als Erwachsene auf keinen Fall sein wollen

Für immer jung? Leider wissen wir genau, dass das vorläufig ein Traum bleiben wird. Zum heutigen Tag der Jugend haben wir mit zwölf Teenies über das Älterwerden gesprochen.

Max, 17

bild: watson

Max, wie willst du nie werden im Alter?

«Auf keinen Fall möchte ich ein Spiesser werden, welcher Jugendliche kritisiert oder doof anpöbelt.»



Wie alt ist für dich alt?

«Alt ist man, sobald man in Pension geht.»



Was wünschst du dir von der älteren Generation?

«Erwachsene sollten nicht immer alles mit früher vergleichen. Wir leben im Jetzt und nicht Jahrzehnte zurück.»



Ludmyla, 19

bild: watson

Ludmyla, wie willst du nie werden im Alter?

«Ich will nie frustriert oder wütend durchs Leben gehen.»



Wie alt ist für dich alt?

«In meinen Augen ist man erst alt, wenn man nicht mehr alles selbstständig erledigen kann.»



Was wünschst du dir von der älteren Generation?

«Eltern sollten behutsamer mit ihren Kindern umgehen.»

Liam, 14 und Soë, 15

bild: watson

Liam und Soë, wie wollt ihr nie werden im Alter?

Liam: «Depressiv!»

Soë: «Ich will nie einsam sein. Dafür muss ich wohl eine grosse Familie gründen (lacht).»



Wie alt ist für euch alt?

Liam: «Alt ist man, wenn man nicht mehr gehen kann.»

Soë: «Ab 30 Jahren ist man schon relativ alt, aber so richtig richtig alt ist man erst ab 75.»



Was wünscht ihr euch von der älteren Generation?

Liam: «Die Erwachsenen könnten manchmal ein Auge mehr zudrücken. Sie waren schliesslich auch mal jung.»

Soë: «Genau! Und sie sollten sich nicht so schnell über uns aufregen.»



Rahel, 19

bild: watson

Rahel, wie willst du nie werden im Alter?

«Ich will unter keinen Umständen langweilig werden. Zudem möchte ich auch nie alle Jugendlichen in eine Schublade stecken, nur weil einer mal aus der Reihe tanzt.»



Wie alt ist für dich alt?

«Um die 70 herum.»



Was wünschst du dir von der älteren Generation?

«Erwachsene sollten etwas lockerer werden und nicht immer alles so eng sehen.»

Armaan, 13

bild: watson

Armaan, wie willst du nie werden im Alter?

«Altmodisch. Ich will mich mein ganzes Leben lang stylisch kleiden.»



Wie alt ist für dich alt?

«Ab 70 ist man alt.»



Was wünschst du dir von der älteren Generation?

«Sie sollten sich nicht ständig Sorgen um uns Jugendliche machen. Wir gehen schon unseren Weg.»



Nina, 17 und Noë, 17

bild: watson

Nina und Noë, wie wollt ihr nie werden im Alter?

Nina: «Ich möchte Jugendliche nie aufgrund des gesellschaftlichen Wandels verurteilen.»

Noë: «Im Alter will ich mich nie einsam fühlen.»



Wie alt ist für euch alt?

Nina: «Hm, alt ist man, wenn man pensioniert ist.»

Noë: «Ab 60 Jahren.»



Was wünscht ihr euch von der älteren Generation?

Nina: «Mir gehen die ganzen Vorurteile gegenüber den Jugendlichen von heute auf den Wecker. Das muss aufhören!»

Noë: «Die älteren Leute sollten sich mehr auf neue Technologien einlassen und nicht immer sofort den Teufel an die Wand malen (lacht).»



Anja, 19

bild: watson

Anja, wie willst du nie werden im Alter?

«Ich möchte nie einen Groll gegen alles und jeden haben. Ausserdem will ich mein Leben in jedem Alter geniessen, sodass ich nie genug davon habe.»



Wie alt ist für dich alt?

«Ich würde mal sagen ab 60 oder 70 Jahren.»



Was wünschst du dir von der älteren Generation?

«Ich habe keine Wünsche. Jede Generation hat seine eigene Geschichte, die man akzeptieren sollte.»

Bujamin, 14 und Amar, 14

bild: watson

Bujamin und Amar, wie wollt ihr nie werden im Alter?

Bujamin: «Ich bin eine sehr grosszügige Person und möchte deshalb nie ein Geizhals werden.»

Amar: «Ich will nie abhängig von Drogen oder Alkohol sein.»



Wie alt ist für euch alt?

Bujamin: «Ab 50.»

Amar: «Ich denke erst ab 55.»



Was wünscht ihr euch von der älteren Generation?

Bujamin und Amar: «Den Erwachsenen sollte bewusst sein, dass wir in einer neuen Zeit leben und aufhören, alles mit ihrer Jugend zu vergleichen.»



Mira, 15

bild: watson

Mira, wie willst du nie werden im Alter?

«Ich will auf keinen Fall langweilig werden, sondern noch im hohen Alter auf Reisen gehen und mit meinen Freundinnen ausgehen. Auch wenn wir dann alle mit dem Rollator unterwegs sind.»



Wie alt ist für dich alt?

«Ab 40.»



Was wünschst du dir von der älteren Generation?

«Alle Generationen sollten das Leben nicht allzu ernst nehmen.»



Und jetzt: So sieht es aus, wenn Jungs typische Mädchen-Selfies nachahmen:

Würdest du dich von einem 12-Jährigen tätowieren lassen? Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare