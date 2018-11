Leben

Japan

Hatsune Miku: Dieser Japaner hat gerade ein Hologramm geheiratet



Dieser Japaner hat gerade ein Hologramm geheiratet

In Japan sind verrückte Hochzeiten an der Tagesordnung. So erstaunt es auch nicht, dass ein junger Japaner nun das Hologramm Hatsune Miku geheiratet – und für die Hochzeit mehrere tausend Franken auf den Tisch gelegt hat.

Video: watson/nfr

Laut der «Japan Times» fühlt sich der frisch Verheiratete aufgrund von Mobbingerfahrungen nicht in der Lage, eine menschliche Frau zu lieben. Darum habe er sich für ein Hologramm entschieden.

An der Zeremonie nahmen 40 Personen teil. Auch finanziell war die Hochzeit kein Schnäppchen: Bräutigam Akihito Kondo legte rund 15'000 Franken für seine Traumhochzeit hin.

Da er dem Hologramm keinen Ring anstecken konnte, nahm er eine Plüschtier-Nachbildung von Hatsune Miku mit, die den Ring dann stellvertretend überreicht bekam.

Hatsune Miku gilt als erster virtueller Popstar der Welt. In Japan gibt sie Hologramm-Konzerte in ausverkauften Stadien, ausserdem hat sie für Toyota und Google geworben. Ursprünglich war sie ein Teil des Musikprogramms Vocaloid 2.

Akihito Kondo ist übrigens bei weitem nicht der erste Mensch, der sich mit dem Hologramm vermählt hat. Die Eheschliessung erhielt die Nummer 3700. (nfr)

Auch speziell: Japans Roboter-Hotel

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter