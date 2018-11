Leben

«Ehrenmann/Ehrenfrau» ist Deutschlands «Jugendwort des Jahres» 2018



Das «Jugendwort des Jahres» ist gekürt – und es ist eher so 🤷

Nun ist klar: «Ehrenmann» beziehungsweise «Ehrenfrau» ist das «Jugendwort des Jahres» 2018. So werde jemand bezeichnet, der etwas Besonderes für einen tut, erklärte der Langenscheidt-Verlag am Freitag in München. Eine 21-köpfige Jury hatte das Wort gewählt.

Ursprünglich hatten 30 Begriffe zur Auswahl gestanden, die zeigen sollen, wie Jugendliche heute reden. In einer unverbindlichen Online-Abstimmung konnte seit Ende August aus Wörtern wie «lindnern» (also lieber etwas gar nicht als schlecht zu machen), «Snackosaurus» (für einen verfressenen Menschen) oder «Lauch» (Trottel) gewählt werden. 1,5 Millionen Stimmen wurden abgegeben.

Kennst du die 10 Jugendwörter des Jahres? Video: watson/Lya Saxer

Die Jury musste sich dann für eines der beliebtesten zehn Wörter entscheiden. Spitzenreiter der Abstimmung war «verbuggt» – für etwas, das voller Fehler ist.

2017 wurde der Ausdruck «I bims» ausgewählt, ein Synonym für «Ich bin» und «Ich bin's». Die jährliche Wahl ist eine Werbeaktion des Verlags. (sda/dpa)

Und hier geht's zum grossen Jugendwörter-Quiz:

1. Zum warm werden gleich zurück zum allerersten Jugendwort des Jahres, das gekürt wurde: 2008 lautete dies ...? Teilzeittarzan Gammelfleischparty Unterhopft sein Bildschirmbräune 2. Das Jugendwort wurde ein voller Erfolg - und auch 2009 wieder gesucht ... und gefunden. Wisst ihr, wer das Rennen machte? Bam (eine Variante von «cool») Datenzäpfchen (USB-Stick) Bankster (Ein Mix aus Banker und Gangster) Hartzen (Arbeitslos sein, rumhängen) 3. Bereits zum dritten Mal in Folge dürfen die Fans von fancy Wörtern 2010 jubeln: Welches Wortgebilde landete damals zuoberst auf dem Thron? Niveaulimbo (Ständiges Sinken des Niveaus, sinnlose Gespräche unter Jugendlichen, aus dem Ruder laufende Partys) Egosurfen (Bei Suchmaschinen im Internet nach sich selber suchen) Arschfax (Unterhosenetikett, das hinten aus der Hose hängt Kalbfleisch-Knoppers (Alternativ für «Döner») 4. Es geht rassig vorwärts: wir wollen von euch bereits wissen, welches Wort sich 2011 als das Jugendwort des Jahres schmücken durfte. Na, eine Ahnung? Swag (lässig-coole Ausstrahlung) guttenbergen (Abschreiben) Speckbarbie (aufgetakeltes Mädchen in viel zu enger Kleidung) Epic Fail (Grober Fehler, misslungenes Vorhaben, Versagen) 5. Fünf Jahre, verrückt, schon fünf Jahre behauptet sich das Jugendwort des Jahres in einem hartumkämpften Markt. Welche Kreation holte sich 2012 die Krone? Yalla! (Beeil dich!) Hochleistungs-Chiller (extrem faule Person) YOLO (Abkürzung für «you only live once») FU! (steht für «Scheisse» oder «Fick dich») 6. Als Orientierung: 2013 war das Jahr, in dem mit Papst Benedikt XVI erstmals seit 1294 ein Papst freiwillig von seinem Amt zurücktrat. Trotzdem wurde das Jugendwort des Jahres auch damals gewählt – bereits zum sechsten Mal. Mögt ihr euch erinnern, wer sich durchgesetzt hat? EPA Gediegen (super, cool, lässig) Babo (Boss, Anführer, Chef) Klappkaribik (Sonnenbank) Fame (toll, super, berühmt) 7. Herzlich willkommen 2014! Das Jahr, in dem Brasilien an der Heim-Weltmeisterschaft gegen Deutschland 1:7 auf die Mütze bekam, war auch das siebte Jahr, in dem ein Jugendwort des Jahres gekürt wurde. Hast du eine Ahnung? AP/AP Hayvan (Tier, Vieh, Lümmel) Schnitzelhusten (Schweinegrippe) Gönn dir! (Viel Spass dabei!) Läuft bei dir (du hast es drauf, cool, krass) 8. Nicht mehr lange, dann sind wir in der Aktualität angelangt. Vor 2017 jetzt aber zuerst zum Jugendwort des Jahres 2015 – wie lautete dieses? Tinderella (Frau, die exzessiv Online-Datingplattformen wie Tinder benutzt) Merkeln (abgeleitet von Angela Merkels Regierungsstil, nichts tun, keine Entscheidung treffen) Rumoxidieren (chillen, entspannen, abhängen) Smombie (Abgeleitet von Smartphone und Zombie, Menschen, die den ganzen Tag auf ihr Handy starren) 9. Letzte Frage für heute: Was war 2016 das Jugendwort des Jahres? Fly sein (Etwas oder jemand geht besonders ab) Isso (es ist so, Zustimmung, Bekräftigung) Bae (before anyone/anything else, Bezeichung für die beste Freundin o.ä.) Fappieren (anders Wort für masturbieren)

Frühere Jugendwörter des Jahres (mit Palmen!)

