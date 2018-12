Weil sie Mitschüler mobbte – Vater lässt Tochter 8 km zur Schule laufen

Ich bin für 1.99 Euro zum Ballermann geflogen – ein 24-Stunden-Report

«Das ist doch ekelhaft.» Meine Mutter ist entsetzt, als ich ihr von meinem geplanten Ausflug erzähle. «1.99 Euro? Sowas kann doch nicht erlaubt sein – das ist viel zu billig.»

Viel zu billig, aber machbar: Vor einigen Wochen bot der Billigflieger Ryanair Flüge von Berlin nach Mallorca für 1.99 Euro an. Strömen wirklich auch Ende November deutsche Party-Touristen an den Ballermann? Und stören sich die Mallorca-Billigflieger nicht vielleicht sogar an den absurd günstigen Preisen? Stichwort …