Fast alle von uns sind täglich auf Youtube. Viele von uns haben auch Lieblingskanäle, die sie regelmässig konsumieren. Höchste Zeit also, dass wir uns mal über sehenswerte YouTube-Kanäle austauschen. Ich mache den Anfang, danach seid ihr dran!

«Extra 3 – Realer Irrsinn»

Die besten Satire-Videos aus Deutschland – nur dass diese Videos gar keine Satire sind. Tatsächlich zeigen sie teilweise so absurden Alltags- und Verwaltungswahnsinn, dass man es kaum glauben mag. Und ich sag das jetzt nicht einfach so daher. Was da alles Absurdes in unserem Nachbarland abgeht, lässt euch garantiert ungläubig den Kopf schütteln.

Ein wundervolles Beispiel: Video: YouTube/extra 3

«Bohemian Browser Ballet»

Dieser Kanal bietet nun wirklich Satire-Videos und diese gehören zum Besten, was Deutschland aktuell zu bieten hat. Vom Bohemian Browser Ballet stammen solche Perlen wie der «Outfluencer» oder «Rettet die Arier!». Die Videos parodieren dabei nicht nur aktuelle Gesellschaftsthemen, sondern auch die gesamte deutsche TV-Landschaft, vor allem aber Sendungen von RTL, Pro7 und Co.

«Every Frame A Painting»

Ein Kanal für Filmfans und solche, die etwas tiefer in die Komposition von Filmbildern eintauchen wollen. Every Frame A Painting erklärt in wundervoll ausführlichen Videos, wie beispielsweise Visuelle Comedy funktioniert, warum Michael Bays Filme optisch so eine Wucht sind oder wie Martin Scorsese uns mit ruhigen Momenten packt. Leider ist schon länger kein neues Video mehr erschienen, aber die bestehenden sind noch immer einen Blick wert.

Was ist Bayhem? In diesem Video erfährst du's: Video: YouTube/Every Frame a Painting

«Terra X Natur und Geschichte»

Einige von euch kennen vielleicht bereits die Dokus von Terra X auf ZDF. Das Format hat natürlich auch seinen eigenen Youtube-Kanal, beschränkt sich dabei aber nicht nur darauf, bestehende Episoden hochzuladen. Stattdessen produzieren sie eigene Kurz-Videos, die über ein Thema innerhalb von drei bis zwölf Minuten informieren. Natürlich gibt es auch die langen Dokus aus dem TV, allerdings nicht alle, die bisher erschienen sind.

Ein amüsantes zum Thema Kleidung: Video: YouTube/Terra X Natur & Geschichte

«Kaptainkristian»

29 Videos gibt es auf dem Kanal von Kaptainkristian, die sich mit Themen aus Film, TV und Populärkultur befassen. Dabei sind die Videos nicht nur äusserst informativ, sondern so schön gestaltet und animiert, dass man sie nur schon deswegen schauen sollte. Der Preis für solch grandiose Qualität ist, dass pro Jahr nur etwa zwei bis drei Videos erscheinen. Aber inhaltliche Qualität braucht nun einmal seine Zeit.

The Magic of Animation: Video: YouTube/kaptainkristian

«Melodysheep»

Ein Kanal, der zeigt, warum das Zeitalter des Internets eben auch richtig geil sein kann. Melodysheep nimmt Filme oder TV-Serien und produziert aus den Dialogen Musikstücke. Und wisst ihr was? Diese sind teilweise so gut, dass ihr sie tagelang nicht mehr aus dem Kopf kriegen werdet.

Bestes Beispiel dafür: Video: YouTube/melodysheep

«Budget Videos»

YouTube-Kanäle, in denen Film-Trailer als Billigvariante parodiert werden, gibt es einige. Doch die wirklich tollen Parodien sind diejenigen, die «gut schlecht gemacht sind» – denn so einfach ist das gar nicht. Die Jungs und Mädels von Budget Videos finden genau die richtige Mischung zwischen billig und lustig, sodass man sich jeden «Trailer» gerne anschaut.

Mein Liebling ist «Jurassic World»: Video: YouTube/Budget Videos

«Parry Gripp»

Okay, der Kanal von Parry Gripp ist einfach nur ein What-the-fuck-did-I-just-watch?!-Kanal. Abgedrehte Songs über Tacos, Katzen und Einhörner, die durch den Weltraum reisen und Post verteilen. Das kann man mögen oder nicht. Wenn man aber müde ist oder ein bisschen angetrunken, sind die Videos sehr unterhaltsam. Und eigentlich auch sonst. Und dann kriegst du diese dummen, dummen Songs einfach nicht mehr aus deinem Kopf.

Einer seiner bekanntesten Clips: Video: YouTube/ParryGripp

«Last Week Tonight»

Ein Geheimtipp ist John Oliver mit seiner Show nun wirklich nicht. Trotzdem gehört sie zu einer meiner liebsten Anlaufstellen auf YouTube und steht darum in dieser Liste. Wie er Themen aufbereitet und auseinander nimmt, ist einfach jede Woche ein Genuss. Und selbstverständlich ist er sich auch nicht zu schade, den einen oder anderen Witz auf eigene Kosten zu machen.

Kryptowährung einfach und lustig erklärt: Video: YouTube/LastWeekTonight

So, und jetzt freue ich mich über ganz viele Inputs in der Kommentarspalte. Hopp, hopp!

