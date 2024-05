Nemo-Fans am Flughafen Zürich. Bild: keystone

Fans müssen am Zürcher Flughafen warten – Nemos Flug ist verspätet

Die rund hundert Fans, die Nemo am Sonntagabend am Zürcher Flughafen in Empfang nehmen wollen, brauchen Geduld. Der Heimflug vom ESC hat Verspätung und landet erst um 22.30 Uhr.

Viele der vorwiegend jungen Fans, die das 24-jährige Musiktalent in der Heimat empfangen wollen, hüllen sich in Non-Binär-Flaggen, die in den Farben gelb, weiss, violett und schwarz gehalten sind. An eine solche Flagge hatte sich Nemo bei der nervenaufreibenden Punktevergabe am Samstagabend geklammert.

Der Fanaufmarsch wurde so zur Demonstration für die Rechte von non-binären Menschen. Im vergangenen November hatte sich Nemo als non-binär geoutet. Non-binäre Menschen identifizieren sich mit keinem Geschlecht, fühlen sich also weder als Mann noch als Frau. (cma/sda)

