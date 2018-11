Leben

David Hockney: «Porträt eines Künstlers» für 90 Millionen versteigert



Dieses Gemälde wurde für 90 Millionen Dollar versteigert

Ein Kultgemälde des britischen Malers David Hockney wurde am Donnerstag bei Christie's in New York für 90.3 Millionen Dollar verkauft. Der Preis stellt einen Rekord dar für ein Werk eines noch lebenden Künstlers.

Das Acrylbild «Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)» entthronte damit Jeff Koons' Skulptur «Ballonhund (Orange)». Das Werk war 2013 für 58.4 Millionen Dollar verkauft worden, ebenfalls bei Christie's in New York.

Bild: AP/Christie's Images LTD

Die Auktion verlief rasant: Lag der Einstiegspreis bei 18 Millionen Dollar, überstiegen die Gebote schon nach 30 Sekunden die Marke von 50 Millionen Dollar. Nach rund neun Minuten und einem Wettstreit von zwei per Telefon zugeschalteten Bietern wurde das Gemälde dann für 80 Millionen Dollar verkauft. Einschliesslich der Auktionsgebühren liegt der Preis bei 90.3 Millionen Dollar.

Das 1972 entstandene Bild auf Leinwand ist eines der berühmtesten Werke des heute 81-jährigen Hockney und hat Kultstatus. In dem 2.13 mal 3.05 Meter grossen Gemälde steht ein elegant gekleideter Mann am Rande eines Swimming-Pools und betrachtet einen Schwimmer, im Hintergrund eine idyllische Berglandschaft. Das Gemälde nimmt zwei zentrale Elemente von Hockneys Kunst auf: Schwimmbecken und Doppelporträts.

Bild: EPA/EPA

Bei dem Betrachter handelt es sich um Hockneys früheren Liebhaber Peter Schlesinger, mit dem Hockney zwischen 1966 und 1972 liiert war. Bei dem Schwimmer könnte es sich um einen neuen Liebhaber Schlesingers handeln, sagte Christie's-Experte Alex Rotter.

Hockney gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler. Sein bislang teuerstes bei einer Auktion versteigertes Werk war «Pacific Coast Highway und Santa Monica» von 1990, das im Mai rund 28 Millionen Dollar eingebracht hatte. (sda/afp/dpa)

