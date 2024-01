Mediensatire «Succession» gewinnt Emmy als beste Dramaserie

Die opulente Mediensatire «Succession» hat den Emmy als beste Dramaserie des Jahres gewonnen. Bei der Preisverleihung am Montag (Ortszeit) in Los Angeles hatte die Serie über ein untergehendes Familienimperium unter anderem auch Auszeichnungen für den besten Hauptdarsteller Kieran Culkin und die beste Hauptdarstellerin Sarah Snook gewonnen. «Succession» endete in diesem Jahr nach vier Staffeln und setzte sich in der Königskategorie des wichtigsten Fernsehpreises der Welt gegen sieben Konkurrenten durch.

Bei den Emmys werden Preise getrennt nach Drama-, Comedy- und Miniserien vergeben, darüber hinaus werden auch Unterhaltungssendungen ausgezeichnet. Insgesamt gibt es bei den wichtigsten Fernsehpreisen der Welt rund 120 Kategorien. (sda/dpa)