6 Leute erzählen uns, warum es toll ist, Single zu sein



«Bist du nicht einsam?» – Menschen ohne Partner müssen sich ständig für ihren Beziehungsstatus rechtfertigen. Dabei hat das Leben als Single durchaus viele Vorteile. Wir wollten von sechs Passanten wissen, was sie am Singleleben schätzen und ob ihnen etwas fehlt.

Tyson, 27

bild: watson

Wie lange bist du schon Single?

Seit drei Monaten.

Was geniesst du am Singleleben am meisten?

Das Beste am Singleleben ist, dass ich niemandem ständig rapportieren muss.

Gibt es etwas, das du vermisst?

Ja, meine Ex hat die Wäsche für mich gemacht. Jetzt muss ich das wieder selbst (lacht).

Was isst du am liebsten, wenn du alleine bist?

Meistens esse ich Spaghetti Bolognese, weil ich im Gefrierschrank immer selbstgemachte Sauce habe.

Welche Filme oder Serien guckst du nur alleine?

Serien schaue ich allgemein lieber alleine, denn wenn eine neue Staffel draussen ist, will ich mir die sofort ansehen und nicht warten, bis man gemeinsam Zeit dafür findet. Sonst müsste ich heimlich gucken und das wäre vermutlich etwas riskant (lacht).



Celine, 25

bild: watson

Wie lange bist du schon Single?

Seit fünf Jahren.

Was geniesst du am Singleleben am meisten?

Ich schätze die Unabhängigkeit und Freiheit. Zudem hätte ich in einer Beziehung vermutlich nie so viel Zeit gehabt, um für meine Freundinnen da zu sein.

Gibt es etwas, das du vermisst?

Ja. Das Gefühl von Geborgenheit.

Wie oft wollte man dich schon verkuppeln?

Gefühlt tausendmal, dabei will ich das gar nicht.

Musstest du dir schon doofe Sprüche anhören?

Nein, ich mache mich meistens selbst über mich lustig (lacht).



Was isst du am liebsten, wenn du alleine bist?

Schokolade.

Karin, 46

bild: watson

Wie lange bist du schon Single?

Ungefähr zehn Jahre.

Was geniesst du am Singleleben am meisten?

Ich geniesse es, keinen schnarchenden Partner neben mir zu haben (lacht).



Gibt es etwas, das du vermisst?

Klar, manchmal vermisse ich schon jemanden, der für mich da ist und auf den ich mich nach einem langen Arbeitstag freuen kann.

Was isst du am liebsten, wenn du alleine bist?

Eine Kürbissuppe.

Welche Filme oder Serien guckst du nur alleine?

Am Sonntag schaue ich mir immer den Tatort an. Dann muss mich bloss niemand erreichen wollen (lacht).



Leandro, 16

bild: watson

Wie lange bist du schon Single?

Ich hatte noch keine richtige Beziehung.

Was geniesst du am Singleleben am meisten?

Ich mag es, dass ich genug Zeit für meine Kollegen habe.

Musstest du dir schon doofe Sprüche anhören?

Ja, meine Eltern sagen immer, es sei langsam Zeit für eine Freundin. Das nervt!

Was isst du am liebsten, wenn du alleine bist?

Tiefkühlpizza, mehr kann ich gar nicht (lacht).



Edna, 27

bild: watson

Wie lange bist du schon Single?

Seit eineinhalb Jahren.

Was geniesst du am Singleleben?

Ich geniesse, dass ich vor dem Schlafengehen niemandem eine gute Nacht wünschen muss und ich Ferien buchen kann, wann und mit wem ich will.



Gibt es etwas, das du vermisst?

Ja, dass jemand für mich kocht, wenn ich spät nach Hause komme.

Musstest du dir schon doofe Sprüche anhören?

Ja, immer wieder. Besonders von meinen Eltern, die wollen nämlich bald Grosseltern werden (lacht).

Was isst du am liebsten, wenn du alleine bist?

Brot mit Frischkäse.

Welche Filme oder Serien guckst du nur alleine?

Wenn ich alleine bin, schaue ich mir gerne Trash-Serien wie «Bachelor» oder «Kardashians» an.



Stefano, 32

bild: watson

Wie lange bist du schon Single?

Seit zehn Monaten.



Was geniesst du am Singleleben am meisten?

Ich schätze es, dass ich mich bedenkenlos in ein Abenteuer stürzen kann.

Gibt es etwas, das du vermisst?

Zurzeit überhaupt nicht.



Was isst du am liebsten, wenn du alleine bist?

Ich bereite mir gerne einen Salat zu.

Welche Filme oder Serien guckst du nur alleine?

«Spartacus», weil es dort zu viel Gewalt und Sex gibt, um es zu zweit zu gucken (lacht).



Und was geniesst du am Singleleben?

