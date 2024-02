Der Nacktmull hat das Rennen gemacht! Bild: Keystone/Shutterstock

Du hast es so gewollt! Hier kommt das Nacktmull-Special

Das Leben ist voller harter Entscheidungen. Am Donnerstag musstest du dich auf einen Bildstoff festlegen. Tendierst du eher zu einer Bildstrecke zur Luzerner Fasnacht oder doch zu einem Special über den Nacktmull?

Und das ist das Ergebnis:

Was möchtest du am Wochenende lieber sehen? Bilder von der Fasnacht in Luzern! 24% Das Nacktmull-Special! 76%

Dein Wunsch sei uns Befehl: Hier die anmutigsten Bilder von Nacktmullen, gespickt mit ein paar interessanten Fakten – damit wir auch heute etwas gelernt haben.

Los geht's! Dieser Nacktmull freut sich über deine Wahl. Bild: Shutterstock

Nacktmulle sind Nagetiere – in der Unterordnung Stachelschweinverwandte – und sind vor allem in den Halbwüsten Ostafrikas, vor allem in Äthiopien, Kenia und Somalia zuhause. Sie sind etwa 15 Zentimeter lang und ungefähr 50 Gramm schwer. Die Königinnen sind etwas feisser.

Bild: Shutterstock

Nacktmulle können in der Natur über 15 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar über 30 Jahre. Zum Vergleich: Mäuse werden etwa 4 Jahre alt.

Sie leben in weit verzweigten Tunnelsystemen unter der Erde, die Gänge graben sie mit ihren langen, Walross-artigen Zähnen. Nacktmulle essen hauptsächlich Wurzeln und faserige Pflanzenknollen.

Nom, Nom, Nom ... Bild: Shutterstock

Das kleine Nagetier sieht nicht nur aussergewöhnlich aus, es ist auch sehr besonders, denn: Der Nacktmull bekommt, im Gegensatz zu seinen Artverwandten, keinen Krebs. Forschende haben herausgefunden, dass der Nacktmull einen Mechanismus besitzt, der das übermässige Wachstum der Zellen unterdrückt. Ausserdem spüren sie fast keinen Schmerz und können extremen Temperaturen standhalten.

Bild: Shutterstock

Nacktmulle leben in unterirdischen Kolonien mit bis zu 300 Tieren. Sie sind straff organisiert, ähnlich wie bei Bienen und Ameisen, mit einer Königin, die ein dominantes Männchen an ihrer Seite hat. Die Königin wird nicht als Königin geboren. Sie ist ein Weibchen, das sich den Weg an die Spitze erkämpft hat. Sie kann im Laufe ihrer Regentschaft bis zu tausend Nacktmull-Babys gebären.

Bild: Shutterstock

Die Säugetiere leben fast ihr ganzes Leben in der Dunkelheit unter der Erde. Sie sind zwar nicht ganz blind, allerdings sind ihre Augen sehr klein und Nacktmulle schliessen sie oft ganz, wenn sie durch die Tunnel laufen.

Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn du einen weiteren Fact kennst, darfst du ihn gerne in die Kommentare posten.

Bild: Shutterstock

