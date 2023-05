21 grossartige und verstörende Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben

So ein Ausflug in einen Second-Hand-Laden ist immer ein kleines Abenteuer. Doch nicht alle Fundstücke haben Charme oder sind wenigstens lustig. Einige werden dich vermutlich bis in deine Träume verfolgen. Albträume, damit wir uns richtig verstehen.

Es gibt da ein Subreddit, das die coolsten und bizarrsten Objekte aus Gebrauchtwarenläden sammelt. Hier kommt eine Auswahl der besten.

Du isst gerne Italienisch und trägst Kleider? Dann ist dieses Sweatshirt perfekt für dich!

Anders sieht es bei diesen Finken aus. Die würden wir jetzt aus Style-Gründen eher nicht weiterempfehlen.

Ein Must-Have für alle Disney-Fans.

«200 Dollar waren mir zu viel, aber meine Mutter bestand darauf, diesen bezaubernden Schrank für das Disney-Zimmer meiner Tochter zu kaufen», so die Erklärung zum Bild.

Dieses Portemonnaie hat durchaus Charme. Oder zumindest Charakter.

Es gibt doch bestimmt einen Anlass, zu dem man diesen Pullover tragen könnte.

«Das beste hässliche Ding, das ich je gefunden habe.»

Dieses ... Sylvester-Stallone-Ding gibt (oder gab) es tatsächlich in einem Brocki zu kaufen.

Mehr fällt uns dazu auch nicht ein.

Auch einer der verstörenderen Funde.

Wir wissen nicht, wer Jane ist. Aber wir würden es kaufen.

Uff. Diese Trump-Kerze könnte allenfalls zum Ladenhüter werden.

«Hat wirklich nicht gut gerochen.»

Das ist Cocaine Bear heute. Fühlst du dich alt?

Apropos ...

«Wo wir hingehen, brauchen wir keine Strassen ...»

Acht Franken haben wir schon dümmer ausgegeben. Vermutlich.

«7.99 $ für diese unheimliche Alien-Lampe. Ich bin verliebt», schreibt der zufriedene Käufer.

«Ich habe ihn in einem kleinem Brocki bei mir in der Gegend gefunden. Ich liebe ihn.»

«Ich liege gerade im Bett und überlege, ob ich diesen Kerl nicht hätte kaufen sollen.»

«Den hab ich in meinem Brocki gefunden. Es ist ein Töff-Helm.»

Was ... sehen wir da?

Mehr Albträume gefällig? Bitte sehr:

«Wir haben dieses Bild im Brocki gefunden. Mein Mann wusste sofort, dass er es haben wollte. Hier ist er an unserer Wand.»

Dieses Plüschtier hat Sachen gesehen. Schlimme Sachen ...

«Ich weiss nicht, was es ist, aber es kommt mit mir nach Hause.»

Falls du einen Beweis dafür bräuchtest, dass du ein Hipster bist: Schau mal im Brocki vorbei.

Haha.

(sim)