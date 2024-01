Bild: watson

Der Stanley Cup: Vom Sperma-Transporter zum Lifestyle-Produkt

Der Stanley Cup ist momentan der beliebteste Trinkbecher in Amerika. Doch woher kommt dieser Hype?

Der Stanley Cup sieht auf den ersten Blick nicht spektakulär aus. Auf den zweiten auch nicht. Trotzdem ist der Thermobecher gerade so beliebt, wie sonst keiner auf dem Markt. So stehen in Amerika gerade Hunderte von Menschen vor den Geschäften, um die neue Special Edition des Bechers zu ergattern. Doch wieso das?

Der Cup wurde zum Spermatransport benutzt

Der Stanley Cup wurde bereits im Jahr 1913 von William Stanley Jr. auf den Markt gebracht. Später wurde die Isolierflasche aus Stahl von Piloten während des Zweiten Weltkriegs genutzt. Auch für die Wissenschaft und Viehzucht gab's einen Nutzen: So wurden im Becher menschliche Organe und Bullensperma transportiert.

Röhrli-Variante floppt

Erst 2002 kam dann die Quencher-Version auf den Markt, die das Röhrli besitzt, das den Becher heute so beliebt macht.

Die Röhrli-Variante verkaufte sich jedoch nicht wie erhofft und die Herstellung wurde 2019 wieder eingestellt. Ganz zur Empörung der Schreiberinnen des Blogs «The Buy Guide». Auf eigene Gefahr kauften die Frauen 5000 der Cups ein. Sie vermarkteten den Becher neu als Lifestyle-Produkt und im Nu waren sie ausverkauft. Stanley nahm die Produktion daraufhin wieder auf und der Stanley-Cup wurde zu der Hype-Ware, die er heute ist.

Gehyped wurde der Stanley Cup dann – wie so vieles heutzutage – erstmals auf TikTok. Unter dem Hashtag #watertok, zeigten Creatorinnen und Creator, wie sie ihr Wasser aufpeppten, um mehr zu trinken. Dabei wurden meist so viele Sirupe und Pülverli dazugegeben, dass man nicht mehr von Wasser sprechen konnte.

Doch genau durch diese Community wurde der Stanley Cup zum Mainstream, denn die Damen besassen oftmals Becher-Sammlungen im Wert von Tausenden von Dollar.

Den grossen Durchbruch hatte der Becher dann aber nach einem TikTok von Danielle Marie. Wegen eines Unfalls brannte ihr Auto aus. In einem Video zeigt sie das Desaster und wies dabei darauf hin, dass ihr Stanley-Cup, den sie im Auto hatte, völlig unversehrt war und sogar noch ungeschmolzenes Eis drin war.

Das Video ging sofort viral und hat heute über 94 Millionen Aufrufe. Stanley nutzte die Chance und sorgte für noch mehr Aufmerksamkeit, als die Firma Danielle nicht nur ein neuen Stanley Cup schenkten, sondern ihr auch noch ihr Auto ersetzten.

400 Franken für ein Stanley Cup

Seither hat Stanley nicht nur beliebte Trinkflaschen, sondern auch den Ruf eines coolen Unternehmens. Das wird jetzt ausgenutzt. So brachte der Betrieb eine Valentinstags-Special-Edition ihres Cups zusammen mit Starbucks auf den Markt.

Das führte dazu, dass hunderte Menschen vor dem Supermarkt Target campierten, um eine der limitierten Becher zu ergattern. Denn: Auf Ebay oder XStock wird die Flasche, die ca. 40 Franken kostet, für knapp 400 Franken gehandelt. Das führte auch dazu, dass einige versuchten, illegal an die Special Edition zu kommen. Ein Mann versuchte etwa, eine ganze Box zu stehlen.