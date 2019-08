Wenn Frauen nicht ernst genommen werden – in 7 Geschichten

Via E-Mail teilen

Als Frau hat man ja sowieso oft das Gefühl, in einigen Bereichen nicht ganz ernst genommen zu werden, beispielsweise bei den Finanzen, Technik im Allgemeinen oder einfach nur Sport. Extra frustrierend wird es, wenn man es dann von einigen Personen unmissverständlich zu sagen bekommt: «Hast du auch die Erlaubnis von deinem Mann?»

Auf Reddit erzählen Frauen ihre schrecklichsten Situationen.

«Als ich mein jetziges Auto kaufen wollte, machte ich den Fehler zu erwähnen, dass ich einen Partner hatte, der jedoch nicht dabei war. Danach fragte mich der Autoverkäufer mindestens vier Mal, ob ich auch die Erlaubnis meines Freundes hatte. Das erste Mal ging ich nicht darauf ein, sondern sagte ihm nur, dass das Auto für mich ist und ich es mit meinem Geld bezahle. Doch er hörte nicht auf und fragte immer weiter: ‘Hast du das mit deinem Freund abgesprochen? Weisst du auch, was dein Freund will?’ Und immer wieder sagte ich ihm, dass mein Freund mit diesem Kauf gar nichts zu tun hat. Am Ende schlug er mir sogar vor, dass ich mit meinem Partner noch einmal wiederkommen solle. Ich machte ihm ein letztes Mal klar, dass er MIR ein Auto verkauft und nicht meinem Freund. Natürlich habe ich mein Auto schliesslich woanders gekauft.»

«Ich versuche, mich sterilisieren zu lassen, und ich wurde schon mindestens vier Mal nach der Meinung meines Partners gefragt. Ich bin zurzeit Single, und trotzdem hat dieser hypothetische Mann mehr Sagen über meine reproduktiven Entscheidungen als ich selbst. Ein Arzt sagte mir sogar ganz offen, dass er den Eingriff erst nach der Hochzeit vornehmen würde. Es ist, als ob ich erst jemandes Eigentum sein muss, damit dieser dann über meine Fruchtbarkeit entscheiden darf. Es ist 2019, was soll das?»

«Als ich mir das erste Mal meine langen Haare in einen Pixie-Cut habe schneiden lassen, haben mich viele Frauen gefragt, ob das okay sei für meinen Freund.



Ausserdem sagten sie mir, dass ihr Ehemann wütend auf sie wäre, wenn sie das machen würden. Ich sagte dann einfach immer nur, dass es mir egal ist, was er davon hält, da er ja morgens auch nicht meine Haare stylen muss.»

reddit-userin second_sandwich