Fliiieg, Marius! Im ESC-Finale kann uns die Startnummer 5 nur Glück bringen. Viel Glück!

Ich muss hier schon bevor es überhaupt losgeht mal etwas auf die Euphoriebremse treten. Oliver Baroni fällt heute an der Ticker-Front als kongenialer Partner von Simone Meier nämlich aus. Keine Sorge, es geht ihm gut, er hat uns ausrichten lassen, er müsse an einer Party seiner Tochter Pizza backen.Und so kommt es, dass der Sportchef heute einspringt. Mit weniger Fachkompetenz, noch weniger Anglizismen , dafür mit viel Durst. Das kann ja nur gut kommen! In dem Sinne: Hopp Schwiiz!

Ich mache heute zum ersten Mal einen Live-Ticker, seid also bitte gnädig mit mir. Für Anglizismen sorge ich heute zu Genüge, no worries Zappi.

Bereit für einen wilden Trip, der dich durchs Multiversum schleift? Der neue Film «Everything Everywhere All At Once» nimmt dich nicht nur mit zu Parallelwelten, sondern auch in den Kreislauf von Generationenkonflikten. Ein originelles Meisterwerk – mit Oscar-Potenzial.

Wenn du nicht mit Nunchakus umgehen kannst, dann verwende einfach einen Dildo als Kampfwaffe. Aber was, wenn du Hot-Dog-Finger hast?