Das Fatalste an dem Strache-Video: Die Vengaboys sind wieder in den Charts đŸ˜±

Das Ibiza-Video von Heinz-Christian Strache hat Österreich in eine Regierungskrise gefĂŒhrt, die sich derzeit zu einer handfesten Polit-Schlammschlacht ausweitet.

Doch die Ereignisse der letzten Tage haben nicht nur ein korruptes System offengelegt, das Ansehen der Alpenrepublik beschĂ€digt und Neuwahlen herbeigefĂŒhrt. Es hat auch einen fatalen popkulturellen Effekt.

Jan Böhmermann, der sich derzeit eh auf Österreichs Politik eingeschossen hatte, twitterte am Freitag als Reaktion auf das Strache-Video den Song «We're going to Ibiza» von den Vengaboys.

Vengaboys – «We're Going to Ibiza» Video: YouTube/Vengaboys

Vengaboys ist eine niederlĂ€ndische Eurodance-Band, die trotz des Namens aus zwei MĂ€nnern und zwei Frauen besteht. Vor allem in Österreich wurde «We're Going to Ibiza» aus dem Jahr 1999 schlagartig wieder populĂ€r.

Der Song ist in Österreich derzeit so beliebt, dass er zurĂŒck in den Charts ist. In den österreichischen Daily iTunes Charts steht der Song an diesem Dienstag auf Platz eins. Auch auf Spotify schoss der Song nach oben.

Die Vengaboys, die sich selbst als «Europas Nummer-eins-Party-Act» bezeichnen, wird das freuen. Sie sind derzeit auf Europa-Tour.

(tl)

