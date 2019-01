Leben

Erstes Foto von 6ix9ine im Knast



6ix9ine hat einiges auf dem Kerbholz – der Knast-Besuch der Freundin macht's nicht besser

Seit November sitzt Tekashi 6ix9ine im Gefängnis. Dem Rapper werden unter anderem mehrere Raubüberfälle, Drogen- und Waffenhandel sowie Schutzgelderpressung zur Last gelegt. Ein Antrag auf Kaution und damit eine Haftentlassung bis zur Verhandlung im September haben die Behörden bislang abgelehnt.

Auf juristischer Seite sieht es also nicht gut aus für den 22-Jährigen. Aber immerhin auf private Unterstützung kann er setzen, denn seine Freundin Jade besuchte ihn im Gefängnis.

Den Beweis postete sie bei Instagram:

Die junge Frau soll nur zwei Wochen bevor Tekashi 6ix9ine verhaftet wurde, mit dem Rapper zusammengekommen sein. Eine Tatsache, die ihr gerne von seinen Fans auf Social Media vorgeworfen wird – sie wird dort als «clout chaser» also als ausschliesslich an der Marke 6ix9ine und seiner Berühmtheit interessiert dargestellt. Kommentare in diese Richtung finden sich nun auch wieder unter ihrem aktuellen Post.

Nichtsdestotrotz hat der Post nur 5 Stunden nach Veröffentlichung schon mehr als 150'000 Likes eingefahren.

Anfang Dezember hatte sich Jade schon mit Regenbogen-Frisur und «69»-Tattoo bei Instagram gezeigt.

«no prenup» also «Keinen Ehevertrag» schrieb sie dazu. Wie lang die junge Liebe hält, bleibt allerdings abzuwarten. Falls 6ix9ine schuldig gesprochen wird, drohen ihm ein Minimum von 32 Jahren Haft.

