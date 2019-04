Leben

Avicii: Neue Single von verstorbenem DJ veröffentlicht



DJ Avicii starb vor fast einem Jahr. Die Musikwelt trauerte, doch jetzt gibt es gute Nachrichten für die Fans: Seine neue Single ist jetzt veröffentlicht worden und es soll noch ein ganzes Album folgen.

Als Tim Bergling, wie Avicii mit bürgerlichem Namen heisst, starb, soll der Schwede die Arbeit an seinem neuen Album fast komplett abgeschlossen haben. Nun bekommen seine Fans einen ersten Vorgeschmack, denn die Single «SOS» ist gerade auf den Markt gekommen. Der Song ist eine Auskoppelung aus dem Album «Tim», das am 6. Juni veröffentlicht werden soll.

Sänger Aloe Blacc ist auch zu hören

In einer Pressemitteilung heisst es, dass Avicii «eine Kollektion fast fertiger Songs mit Notizen, E-Mail-Verläufen und Textnachrichten» hinterlassen habe. Diese seinen im vergangenen Jahr von Songwritern vollendet worden. Zu hören ist in der Single «SOS» auch Sänger Aloe Blacc, mit dem der verstorbene Musiker bereits für seinen Hit «Wake me Up» zusammengearbeitet hatte.

Der Tod von Avicii wurde nie richtig aufgeklärt. Seine Familie deutete einen Suizid an, auf den die neue Single nun Hinweise geben könnte. So lautet eine Zeile etwa: «Kannst du mich hören? SOS! Hilf mir, meine Gedanken zu beruhigen.» Die Erlöse aus den Plattenverkäufen soll an die kürzlich gegründete «Tim Bergling Foundation» gehen, die sich für psychisch erkrankte Menschen einsetzt.

