Zum Tod von Roxette-Sängerin Marie Frederiksson: Meine 10 liebsten Hits



Bild: AP/MTI

Meine 10 liebsten Roxette-Hits, um nochmals in Erinnerungen zu schwelgen

Die schwedische Musikerin Marie Fredriksson ist tot. Die weibliche Hälfte der Band Roxette starb im Alter von 61 Jahren an einem Hirntumor. Gemeinsam mit Per Gessle schuf sie in den 80er- und 90er-Jahren gleich mehrere Welthits.

Als wir noch jung waren und das «Bravo» verschlangen, schnappte ich dort eine bemerkenswerte Aussage auf. Roxette, so stand geschrieben, mache Musik, die auch in zwanzig oder dreissig Jahren noch modern klinge. Damals konnte ich mir das schwer vorstellen.

Die Aussage blieb hängen und nun sind tatsächlich schon – schwupps! – drei Jahrzehnte vergangen. Das «Bravo» hatte wirklich recht: Roxette hört sich immer noch verdammt gut an, fast so wie damals, als sie unsere grosse Lieblingsband war, zu deren Balladen viele das erste Mal geknutscht haben. Dass wir Teenager von damals heute noch wissen, dass wir «Look Sharp!» als Kassette besassen, «Joyride» aber schon als CD, spricht Bände. Die heutige Jugend mag die Musik unter «Oldies» ablegen. Wir aber denken bei den Roxette-Songs gerne und mit einer gewissen Portion Wehmut an unsere sorgenfreie Zeit des Heranwachsens zurück.

The Big L

1991 auf dem Album «Joyride».

In der Schweiz auf Platz 13 der Hitparade.

Joyride

1991 auf dem gleichnamigen Album.

In der Schweiz für acht Wochen auf Platz 1 der Hitparade.

June Afternoon

1995 auf dem Album «Don't Bore Us – Get To The Chorus!»

In der Schweiz auf Platz 35 der Hitparade.

Dangerous

1988 auf dem Album «Look Sharp!»

In der Schweiz auf Platz 10 der Hitparade.

Listen To Your Heart

1988 auf dem Album «Look Sharp!»

In der Schweiz auf Platz 8 der Hitparade.

Dressed For Success

1988 auf dem Album «Look Sharp!»

In der Schweiz auf Platz 4 der Hitparade.

The Look

1988 auf dem Album «Look Sharp!»

In der Schweiz für acht Wochen auf Platz 1 der Hitparade.

Fading Like A Flower

1991 auf dem Album «Joyride».

In der Schweiz auf Platz 3 der Hitparade.

Sleeping In My Car

1994 auf dem Album «Crash! Boom! Bang!»

In der Schweiz auf Platz 7 der Hitparade.

It Must Have Been Love

1990 auf dem Soundtrack von «Pretty Woman».

In der Schweiz für drei Wochen auf Platz 1 der Hitparade.

Dein Roxette-Hit?

Einige Kracher verpassten den Sprung in meine Top 10 knapp. Etwa Balladen wie «Spending My Time», «Queen of Rain» und «Church of Your Heart», ein Hit wie «How Do You Do!», aber auch neuere Songs wie «Opportunity Nox» oder «Real Sugar».



Welches sind deine Roxette-Favoriten?

Bonus

Ein komplettes Konzert von 1991 im Hallenstadion in Zürich:

