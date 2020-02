Leben

Musik

Openair Gampel 2020: Das gesamte Line-Up für den August in Zermatt



«Ischii Party»: Openair Gampel präsentiert sein Line-Up für 2020

Das Gampel macht das Line-Up für das Openair in Zermatt bekannt. Neben grösseren Kalibern aus den USA wie Macklemore und Limp Bizkit werden auch einige Acts aus der Schweiz die Bühnen im August rocken. An den vier Tagen vom 20. bis zum 23. August spielen insgesamt 43 Acts am Openair im Wallis. Dann kann «ischii Party», wie die Walliser ihr Openair gerne nennen, ja losgehen!

Alle Acts

Hier alle Acts, die am Openair Gampel 2020 auftreten:

Macklemore

Bild: Matt Sayles/Invision/AP/Invision

Limp Bizkit

Bild: EPA

Mark Forster

Bild: EPA/DPA

Broilers

Sum41

Nothing But Thieves

Fritz Kalkbrenner

Bild: wikimedia

Yungblud

SDP

Faber

Bild: KEYSTONE

Dame

Von Wegen Lisbeth

Fever 333

I Prevail

Highly Suspect

Chlyklass

Catfish & The Bottlemen

Monet 193

Songs of the East

Saltatio Mortis

Maximo Park

Shaed

Dabu Fantastic

The Subways

Hollow Coves

Marc Sway

Luca Hänni

Finch Asozial

Nickless

Kyasma

Fäaschtbänkler

Juldem

Deer Park Avenue

Jack Slamer

Eko Fresh

Azad Itchino Sound

Leon Machère

Denyo

KKS Soundsystem (by Kool Savas)

Mimiks

Rooz Lee

Dieses Jahr wird es zum ersten Mal neben der Red Stage und der White Stage eine dritte Bühne geben – die Urban Stage. Hier spielen ausschliesslich Hip-Hop- und Rap-Acts. In der Partyzone mit den verschiedenen Partyzelten erwartet die Festivalbesucher Musik aus ganz unterschiedlichen Genres.

Ein Viertagespass kostet im Vorverkauf 244 Franken, an der Abendkasse 266. Tickets sind hier erhältlich. (leo)

Abonniere unseren Newsletter