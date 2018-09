Rapper Lil Xan landet im Krankenhaus – wegen einer Überdosis Chips

Normal sorgt US-Rapper Lil Xan eher mit seinen Gesichtstattoos – oder zuletzt mit der Trennung von Sängerin Noah Cyrus – für Schlagzeilen. Nun aber musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Grund: Er hatte zu viele scharfe Chips gegessen und sich über Bauchschmerzen beklagt.

Darin heisst es, dass seine Einweisung nicht «auf Drogen zurückzuführen» sei, sondern vielmehr scharfe Chips der Marke Cheetos Schuld daran gewesen seien.

Erst im April dieses Jahres hatte er dann sein Debütalbum «Total Xanarchy» veröffentlicht. Nach dem Tod von Mac Miller sagte der Musiker im Podcast «No Jumper» von Adam22, dass er seine Karriere beenden wolle und auch von den Drogen loskommen wolle.