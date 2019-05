Leben

15 Styles, die Ende 90er und Anfang 2000er der Shit waren



Und du hast auch mitgemacht, imfall.

Was heute über High-Waist-Jeans lamentiert wird ... Dabei gab es auch in den letzten beiden Dekaden so einiges an Fashion-Sünden, die wir heute gerne ungeschehen machen würden. Okay, und einige davon waren auch ganz cool ...

Hier kommen, wahllos, ein paar Schätzchen, die vor zehn bis zwanzig Jahren in Mode waren. Und nein, du kannst nicht behaupten, KEINEN dieser Trends mitgemacht zu haben. Glauben wir dir nicht!

Krasse Chetteli

Das waren noch Zeiten, in denen Männer wahnsinnig Schmuck-begeistert waren. bild: imgur

Ob nun stapelweise Lederarmbänder, solche um den Hals, oder natürlich ...

... das Chetteli aller Chetteli: bild: ebay

(... wenn es sein muss, auch tätowiert:) bild: imgur

Wir waren alle sehr katholisch damals.

Camouflage-Kleider

Hier aus einem Katalog, Ende 90er: bild: reddit

Bitte, lasst den Camouflage-Trend nicht zurückkehren!

Netz-Shirts und Bauchketteli

Bild: EPA AFPI

Dieses Bild trifft die Mode Ende 90er und Anfangs 2000er auf den Punkt.

Newsboy Caps

Ja, was war eigentlich mit diesen Hüten? Bild: EPA AFPI

Miss-Sixty-Jeans

Sorry, wir kommen nicht über den Verlust dieser Hosen weg. Niemals. bild: pinterest

Diese Miss-Sixty-Hosen mit dem Reissverschluss hinten hatten auch wahnsinnig viele tolle Übernamen. Die können wir hier aber nicht hinschreiben – aus Jugendschutz-Gründen.

Shirt-Langarmshirt-Kombi

Männer, derweil, mit ihren langärmligen Shirts unter anderen Shirts. Bild: EPA PA

Im Winter wahlweise mit dünnem Pulli.

Die Kombination war selten gut. Bild: AP

Klobige Skater-Schuhe

Eine Zeit lang warst du nur cool, wenn du so etwas an den Füssen hattest: bild: Reddit

Je fetter der Skater-Schuh, umso besser.

Trucker-Käppis

Jeder musste eins haben. bild: vondutch

Apropos Kopfsache ...

Solche Haare

«Peppig», würde man das heute nennen. Passend dazu: Blusen mit viel Kragen oder mit Krawatte.

Bunte Sonnenbrillen

Gerne auch in Kombination mit Bucket-Hüten

bild via youtube

Jeans-Rock mit Leggings drunter

Diese Kombination war etwa 7 Jahre lang allgegenwärtig. bild: krisp

Praktisch war's ja ...

Punk-Fashion mit Igel-Haaren

Und im Discman war dann eine NOFX- oder Toten-Hosen-CD – oder wenigstens eine von Avril Lavigne. Band-Shirts sind natürlich heute noch cool, aber lieber, wenn man die Band auch kennt.

Breite Gürtel

Kein Ausgang bei den Girls ohne breite Gürtel und Hüfthosen. bild via thechive

Und irgendwann: Alles von Ed Hardy

bild: shutterstock

Welches war dein Lieblings-Teil? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

​

Passend dazu ein Psychotest: Wie sehr hast du die Trends der 2000er mitgemacht?

​

Quiz Klicke an, welchen Trend du damals mitgemacht hast oder zumindest heimlich sehr gut fandest. Los! Resultat

