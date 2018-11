Leben

6 Leute berichten ĂŒber peinliche Erlebnisse aus der Lehre



Das war die peinlichste Geschichte aus meiner Lehrzeit – 6 Personen erzĂ€hlen

In der Lehre kann einem so manches Missgeschick passieren. Wir wollten von sechs Passanten wissen, fĂŒr welche peinlichen Erlebnisse sie sich immer noch (ein bisschen) schĂ€men.

Andy, 17

Andy, bist du zurzeit in der Lehre?

Ja. Ich habe gerade mit der KV-Lehre begonnen.

Und, ist dir seither schon etwas Peinliches passiert?

Ja, schon einiges. Zurzeit arbeite ich am Empfang, dort können einem schon einige Missgeschicke passieren. Zum Beispiel habe ich mal einen Kunden geduzt und habe es nicht einmal gemerkt. Meine Berufsbildnerin hat mich dann nett darauf hingewiesen. Ein anderes Mal habe ich am Telefon den Namen eines Kunden nicht verstanden und musste insgesamt viermal nachfragen. Alle mussten schmunzeln, aber mir war es unendlich peinlich!

Liam, 26

Liam, was fĂŒr eine Lehre hast du absolviert?

Die Lehre als Informatiker.



Was ist das Peinlichste, was dir in deiner Lehrzeit je passiert ist?

Ich war im ersten Lehrjahr und habe beim Weihnachtsessen ein, zwei Drinks zu viel getrunken. Dann musste ich mich vor allen ĂŒbergeben. Mir ging es sogar so schlecht, dass mich mein Berufsbildner noch vor dem Essen nach Hause bringen musste. Zum GlĂŒck kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Drei Jahre lang musste ich mir dann – zu Recht – doofe SprĂŒche anhören (lacht).

Yvonne, 45

Yvonne, was fĂŒr eine Lehre hast du absolviert?

Die KV-Lehre, aber das ist schon ein Weilchen her (lacht).

Was ist das Peinlichste, was dir damals je passiert ist?

Da ich damals den FĂŒhrerschein schon hatte, durfte ich an einer Messe aushelfen. Auf dem Weg dorthin lag eine dicke Schneedecke auf der Strasse. Das Firmenauto hatte keinen Allradantrieb, weshalb ich mich dazu entschied, die Schneeketten zu montieren. Im Voraus wurde mir genau erklĂ€rt, wie das funktioniert. Irgendwie bekam ich das aber nicht so richtig hin und merkte bei der Weiterfahrt, dass ich einen platten Reifen hatte. Völlig aufgelöst rief ich meinen Chef an. Dieser fuhr dann sofort zu mir und half mir aus der Patsche. Konsequenzen gab es spĂ€ter zum GlĂŒck keine.

Sebastian, 21

Sebastian, bist du zurzeit in der Lehre?

Ja. Ich bin im ersten Lehrjahr als HörgerÀteakustiker.



Was ist das Peinlichste, was dir bisher passiert ist?

Ich musste sogenannte Blister nachbestellen. Da ich die Beschreibung im Onlineshop nicht richtig gelesen hatte, habe ich statt einer Packung gleich einen ganzen Dreijahresvorrat bestellt. Der Chef hat es aber gelassen genommen.



Manuel, 17

Manuel, bist du zurzeit in der Lehre?

Ja. Ich mache eine Lehre als Hauswart.



Was ist das Peinlichste, was dir bisher passiert ist?

Am ersten Arbeitstag habe ich vor lauter NervositÀt meinen Chef mit einem anderen Namen angesprochen. Er nahm es aber mit Humor.

Nina, 28

Nina, was fĂŒr eine Lehre hast du absolviert?

Ich habe eine Lehre als Pflegefachfrau absolviert.

Was ist das Peinlichste, was dir in der Lehrzeit passiert ist?

In der Weihnachtszeit musste ich einen riesengrossen Weihnachtsbaum schmĂŒcken. So tollpatschig wie ich bin, rutschte ich die Leiter herunter und fiel direkt auf die Kiste voller Weihnachtskugeln. WĂ€hrend ich auf der Kiste mit gefĂŒhlt tausenden zerstörten Weihnachtskugeln lag, lief auch noch mein Schwarm vorbei. Ich schĂ€mte mich in Grund und Boden.

Und was hast du Peinliches erlebt?

