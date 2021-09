Diese 25 Bilder zeigen, wie schön nachhaltige Mode sein kann

«Aus alt mach neu» lautet das Motto dieser sechs kreativen Blogger, welche aufzeigen, dass man alte Kleider nicht nur gut wiederverwerten, sondern gleich aufwerten kann.

@twoandahalfseams

Die deutsche Bloggerin Desireé ist ganz schön kreativ, wenn es ums Upcycling von Kleidern geht. Die 29-Jährige teilt aber nicht nur ihre fantastischen Vorher-Nachher-Bilder, sondern zeigt auch gleich, wie's geht. In kurzen Videos erklärt sie, wie man aus seinen alten Teilen was ganz Neues kreieren kann.

@refashion.design

Aus dem Pyjama wird ein lässiger Zweiteiler und aus dem Männerhemd eine Off-Shoulder-Bluse: Aus Freude am Nähen verwandelt Laura alte Kleider, welche sie in Secondhand-Läden findet, in etwas ganz Neues. Ihre Ergebnisse teilt sie auf ihrem Instagram-Account – und ab und an lässt sie ihre Follower auch bei ihrer liebsten Beschäftigung auf ihrem Youtube-Kanal zuschauen.

@sarahtyau

Vor elf Jahren fing die Amerikanerin Sarah Tyau damit an, ihre alten Kleider in aktuelle Stücke zu verwandeln – und bis heute ist ihr das Kleider-Upcycling noch nicht verleidet. Regelmässig teilt sie Bilder ihrer Umgestaltungen und zeigt in ausführlichen Youtube-Videos, wie auch du die Aus-alt-mach-neu-Umwandlungen hinkriegst.

@swoodsonsays

Was, dieses Haargummi war mal eine ausgedehnte Leggins?! Mit teils sehr witzig dargestellten Umwandlungsbildern demonstriert die kreative Amerikanerin, dass alte, nicht mehr zeitgemässe Kleider wunderbar in etwas Neues aufgewertet werden können.

Aufgrund ihrer Grösse fand Trish Stitched als Teenager keine Kleider, die ihr passten. Die Amerikanerin ist 1,90 Meter gross. So fing sie an, ihre Kleider selbst zu nähen. Dabei bemerkte sie, dass ihr Stil sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Statt neue Stoffe zu kaufen, begann sie damit, aus Kleidungsstücken, die ihr nicht mehr gefielen, neue Kleider zu machen. Eine neue Leidenschaft war geboren.

@karametta

Gefallen am Umwandeln von Kleidern fand Kara vor ein paar Jahren, als sie aus den alten Hemden ihres Mannes Röcke kreierte. Seither verwandelt Kara nicht nur die Kleider ihres Mannes, sondern auch ihre eigenen sowie jene ihrer Grossmutter in etwas Neues und Schönes.

(cst)