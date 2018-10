11 Schritte für mehr Nachhaltigkeit in deinem Alltag

M-Check: Mehr Durchblick, weniger Labelsalat

Nachhaltig einzukaufen ist nicht immer einfach – denn wer hat schon den Überblick, wofür welches Label steht? Migros hat mit dem M-Check eine neue und innovative Lösung gegen den Label-Dschungel entwickelt. Nebst den bewährten Labels findest du neu auf den Produkten Textelemente und Symbole, die klar aufzeigen, was das Besondere an dem Produkt ist. So erkennst du, wie sich dein Einkauf positiv auf das Tierwohl, den Menschen und die Umwelt auswirkt.