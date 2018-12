Leben

15 Geschenk-Ideen für Leute, die schon alles haben



15 Geschenk-Ideen für Leute, die schon alles haben

Für die Kulinarischen

Essenseinladung im Winter, bei der es NICHTS mit Käse gibt

Zugegeben, mit einem Essensgutschein gewinnst du keinen Kreativitätspreis. Grundsätzlich heisst «Gutschein» übersetzt so viel wie «ich hatte keine Zeit, Geld oder Idee für ein richtiges Geschenk».

Wenn du in der Not aber auch dieses Jahr wieder einen selbstgeschriebenen Gutschein bastelst, dann sei dabei wenigstens etwas kreativ. Wie wäre es mit einer Einladung zum Essen im Winter, bei dem es weder Fondue noch Raclette gibt? Ob zwischen Dezember und Februar in der Schweiz überhaupt schon mal jemand zu einem käsefreien Essen eingeladen wurde?

Kochkurs

Sushikurs, molekularische Kochkunst oder doch lieber ein Wurstseminar? Du kennst deine Beschenkten am besten und findest bestimmt einen Kurs, der perfekt passt.

Ausserdem: Du wirst von der beschenkten Person bestimmt mal zum Essen eingeladen, schliesslich will sie ja zeigen, was sie gelernt hat. Du profitierst also bestimmt mit.

Wein-, Käse- oder Schokodegustation

Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein, Käse oder noch schlimmer: schlechte Schokolade.

In der Schweiz gibt es unzählige Angebote zu Führungen in Schokoladenfabriken, Weinwanderungen oder Käsedegustationen. Such' dir als Geschenk doch sowas aus.

bild: shutterstock

Für die Sportlichen

Seilpark

Laut dem Verband Schweizer Seilparks gibt es in der Schweiz ganze 51 verschiedene Seilparks. Die Besucher können sich von Baum zu Baum schwingen und haben neben dem Abenteuer gleich noch ein Naturerlebnis inbegriffen.

Fussball-Golf

Du willst etwas schenken, das mit Fussball zu tun hat, aber doch irgendwie etwas anderes ist? Dann eignet sich Fussball-Golf perfekt. Der Name sagt eigentlich schon alles. Man begibt sich auf einen Golf-Kurs – gespielt wird allerdings mit einem Fussball und den Füssen.

In der Schweiz gibt es bereits diverse Parcours fürs Footgolf.

Hockey-WM in Bratislava

Vom 10. bis zum 26. Mai 2019 findet die Hockey-WM in Bratislava statt. Wie wäre es mit einer kleinen Reise? Das Wochenende vom 18. und 19. Mai lohnt sich auch aus sportlicher Schweizer Sicht doppelt: Dann trifft die Schweiz in zwei Topspielen auf Schweden und Russland.

Bild: KEYSTONE

Für die Wundernasen

Führung und Ausstellungen am CERN

Der Large Hadron Collider (LHC) am CERN ist mit seinen fast 27 Kilometern Umfang der leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger der Welt. Das Kühlungssystem des LHC ist zudem der grösste Kühlschrank der Welt.

Am CERN gibt es kostenlose Führungen und Dauerausstellungen zu den grossen Fragen der heutigen Physik und alles rund um die Entstehung der Physik.

Dazu gibt es einen «Passport to the Big Bang». Dabei kann man mit dem Velo dem Ringtunnel des LHC in zehn Etappen über insgesamt 54 Kilometer folgen – die Etappen sind alle bestimmten LHC-Themen und Experimenten zugeordnet.

Bild: KEYSTONE

Umwelt-Arena

In der Umwelt-Arena in Spreitenbach gibt es 45 interaktive Ausstellungen zu Themen wie Nachhaltigkeit, erneuerbarer Energie und Natur. Die Idee der Umwelt-Arena ist, die Zusammenhänge von umweltfreundlichen Produkten und dem eigenen Verhalten aufzuzeigen.

Erlebnis-Besichtigungen

Warst du schon mal in einem Bergwerk, einer Staumauer, dem Schnapstheater oder hast bei der Entstehung eines Alphorns zugesehen? Die Schweiz ist ein Mekka für verschiedene Betriebsbesichtigungen, eine gute Übersicht dazu gibt es hier.

Für die Nützlichen

Mitgliedschaft REGA

Wie wäre es mit einer Gönnerschaft bei der Schweizerischen Rettungsflugwacht? Die REGA bietet ihren Gönnern in Notfällen medizinische Hilfe aus der Luft und finanziert sich durch Spenden.

Bild: REGA

Fahrtraining

Ein Fahrsicherheitstraining auf Schnee und Eis, eine Ausfahrt mit einem Oldtimer oder lieber ein Highspeed-Training? Fahrkurse gibt es zum Beispiel beim Touring Club Schweiz TCS für alle Typen und Preisklassen.

Patenschaft Zoo

Eine Patenschaft im Zoo Zürich ist ab 100 Franken für eine Zwergmaus bis 12'000 Franken für einen Asiatischen Elefanten möglich. Es stehen ganze 300 Tierarten zur Auswahl. Und wer Tiere nicht so mag: Es gibt auch Patenpflanzen.

Natürlich kann man auch beim Zoo Basel, Tierpark Bern, Tierpark Goldau, Walterzoo, Wildnispark Zürich oder im Kinderzoo in Rapperswil Tierpate werden.

Für die Sparfüchse

KrimiSpass Schweiz

KrimiSpass ist eine Möglichkeit, in verschiedenen Schweizer Städten Gratis-Krimis zu erleben. Das einzige, was es zur Teilnahme braucht, ist ein Smartphone. Wann und wo ermittelt wird, lässt sich selbst bestimmen. Ein gutes Geschenk, falls du etwas knapp bei Kasse bist.

Eine Alternative sind die Hörspiele zu Spaziergängen durch Zürich. Man kann zwar selbst keinen Krimi lösen, wird aber dennoch bestens unterhalten.

Gratis-Museen

Museen sind spannend und lehrreich. Und sie müssen nicht zwingend etwas kosten. Warum nicht einen Ausflug ins Museum schenken? Freien Eintritt gibt es unter anderem in folgenden Museen:

Elektromuseum, Baden

Schweizerisches Feuerwehrmuseum, Basel

Naturhistorisches Museum Freiburg

Naturmuseum Thurgau

Historisches Museum Thurgau

Viele der Museen in Zürich

Eine Führung durch das Bundeshaus ist übrigens ebenfalls kostenlos.

Wildparks

Wie viele Museen kosten auch die meisten Schweizer Wildparks keinen Eintritt. Da bist du als Sparfuchs bestens aufgehoben:

Wildpark Roggenhausen

Wildpark Heitern

Tierpark Lange Erlen Basel

Bärenpark Bern

Tierpark Biel-Bözigen

Tierpark Langenthal

Wildpark Peter und Paul St. Gallen

Wildnispark Zürich

Wildpark Bruderhaus Winterthur

Bild: KEYSTONE

